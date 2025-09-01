ACTIVISME
Salpa cap a Gaza la flotilla solidària
Almenys 20 vaixells i més de 300 persones surten des de Barcelona, entre les quals Greta Thunberg i Ada Colau. Per obrir un corredor humanitari a la Franja i que arribin ajuda i aliments
Una vintena de vaixells van salpar ahir del Port de Barcelona amb el difícil objectiu de trencar el setge a Gaza, ja que la resposta d’Israel a aquestes iniciatives sol ser bloquejar-les al mar abans d’arribar. Però els promotors de la Global Sumud Flotilla prometen fer honor al seu nom: sumud, fermesa i perseverança en àrab. Així ho van reivindicar els organitzadors de l’esquadrilla i les persones que es van enrolar en les embarcacions, tant ahir diumenge, en les hores prèvies a la sortida, com durant tot el cap de setmana, en les activitats que es van organitzar al Moll de la Fusta de Barcelona per acomiadar la missió solidària. “Creiem que trencarem el setge”, va sentenciar un membre de l’organització de la Global Sumud Flotilla, Thiago Ávila, davant les 5.000 persones que, segons la Guàrdia Urbana, es van congregar per veure sortir les embarcacions.
Les primeres embarcacions de la Global Sumud Flotilla van salpar de Barcelona entre crits de “Palestina lliure” i mostres de la cultura popular. Una de les 300 persones que s’han enrolat en aquesta missió humanitària és l’activista sueca Greta Thunberg, que va apel·lar a la “resistència” de la ciutadania davant del “fracàs” dels governs amb el “genocidi” perpetrat per Israel a Gaza. A la mateixa embarcació viatja l’exalcaldessa de Barcelona Ada Colau, que va recordar que la capital catalana va ser “la primera ciutat europea a trencar relacions amb Israel”. “Exigirem que això es concreti en totes les institucions, en tots els governs europeus”, es va comprometre.
En aquesta mateixa línia es van expressar els representants de partits catalans com ERC, Comuns i la CUP; del País Basc, com EH Bildu, i d’àmbit estatal, com Podem. A la tarda també van salpar quatre vaixells humanitaris des del port de Gènova, a Itàlia, i s’hi uniran també embarcacions de Tunísia, Sicília i Grècia.
Israel mata més de cent palestins des de dissabte, set dels quals de fam
L’exèrcit israelià ha matat almenys 105 palestins a Gaza des de dissabte, segons el recompte d’ahir de fonts mèdiques locals, mentre que les tropes israelianes continuen la incursió al barri de Zeitun, a la capital de l’enclavament, on van bombardejar habitatges i altres edificis.
Almenys set persones van morir dissabte per causes relacionades amb la desnutrició i la fam, mentre que 85 més van ser assassinades, entre les quals 43 a la ciutat de Gaza. Les morts se sumen a una vintena que van perdre la vida ahir a la matinada. Un total de 13 gazians van morir a prop de diversos punts de distribució d’ajuda quan provaven d’accedir a menjar repartit per la Fundació Humanitària per a Gaza (FHG), organisme al qual donen suport Israel i els Estats Units i la gestió del qual ha generat polèmica. Així mateix, set gazians van perdre la vida en diferents atacs israelians. Tres van morir en un bombardeig contra tendes de campanya de desplaçats a prop de les Torres Maqousi, al nord de la ciutat de Gaza. Una persona va morir a la zona de Deir al-Balah, al centre de l’enclavament, i dos als voltants de Rafah, al sud.D’altra banda, les fonts van advertir que podrien trobar-se més cadàvers encara no recuperats. Així, des de l’inici de l’ofensiva israeliana després dels atacs de Hamas del 7 d’octubre del 2023, més de 63.000 gazians han mort i 159.000 han resultat ferits, segons el balanç del ministeri de Sanitat gazià, sota control del grup islamista. A més, 332 gazians, inclosos 124 nens, han mort per causes relacionades amb la fam i la desnutrició des del començament de la guerra.
Mobilització avui contra l’assassinat de periodistes
Més de 200 mitjans de comunicació de 50 països, desenes a Espanya, se sumen avui dilluns a la mobilització global, impulsada per Reporters Sense Fronteres (RSF), per denunciar “la massacre deliberada de periodistes a Gaza” i exigir l’accés sense restriccions de la premsa estrangera a la Franja.
A més els treballadors dels mitjans i els seus òrgans de representació estan cridats a secundar un minut de silenci a les dotze hores del migdia a la porta de les seus o a les redaccions. Grup SEGRE s’afegirà a la concentració silenciosa.