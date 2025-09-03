JUSTÍCIA
Els jutges carreguen contra les acusacions de Sánchez
El PP les considera “impròpies d’un demòcrata” i el compara amb Trump. El PSOE assegura que “no són éssers de llum”
La majoria d’associacions de jutges van rebutjar ahir les acusacions de “fer política” del president del Govern central, Pedro Sánchez, en una entrevista dilluns a TVE. Sánchez va assegurar que “hi ha jutges fent política i polítics que proven de fer justícia”, en relació amb la investigació de casos de corrupció de membres de la seua família, la seua dona, Begoña Gómez, i el seu germà, David Sánchez.
La presidenta de l’Associació Professional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, va assenyalar que és “lamentable” que Sánchez “qüestioni els que investiguen les causes del seu cercle familiar” i va lamentar que “no conegui el respecte al Poder Judicial, que és bàsic en un estat de dret”. Mentrestant, el portaveu de Jutgesses i Jutges per la Democràcia (JJpD), Edmundo Rodríguez, va afirmar que “resulta indubtable la instrumentalització de certs procediments judicials per raons partidistes”, encara que va declarar que “potser no correspon al president fer aquestes manifestacions”.
Paral·lelament, l’organització Manos Limpias va demanar al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) que empari els jutges que investiguen els casos de Begoña Gómez i David Sánchez, i que “garanteixi” que no hi pugui haver la més mínima ingerència en la seua actuació.
Per la seua part, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va acusar Sánchez de “declarar la guerra als jutges”, mentre que el secretari general del partit, Miguel Tellado, va afirmar que les declaracions del cap de l’Executiu “són impròpies d’un demòcrata” i que “dinamiten els fonaments” d’una democràcia moderna com Espanya. La portaveu popular al Congrés, Ester Muñoz, va comparar Sánchez amb el president dels EUA, Donald Trump, per les seues crítiques a la Justícia, i el coordinador general, Elías Bendodo, va recriminar al president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, que “treballi per al Govern”.
Des del PSOE, Patxi López va assegurar que els jutges “no són éssers de llum” i que “hi ha actuacions que avergonyeixen l’estat de dret”.