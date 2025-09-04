Macron anuncia que 26 països estan disposats a desplegar tropes a Ucraïna si hi ha un acord de pau
La 'Coalició de Voluntaris' intenta tancar un compromís de suport concret de Trump al país davant de Rússia
El president de França, Emmanuel Macron, ha anunciat que 26 països de la 'Coalició de Voluntaris' s'han compromès a desplegar tropes a Ucraïna sobre el terreny, el mar o l'aire com a força de suport "després d'un alto el foc o la pau". Els líders de la trentena de països que en formen part s'han reunit aquest dijous a París, alguns d'ells per videoconferència, per abordar les garanties de seguretat per a Ucraïna si finalment Kíiv i Moscou arriben a un acord de pau. Els dirigents de la 'Coalició de Voluntaris' també han mantingut una trucada amb el president dels Estats Units, Donald Trump, i esperen que el suport dels EUA a la seguretat d'Ucraïna es concreti "en els pròxims dies".
Després d'una reunió de la coalició a París, Macron ha explicat que les tropes d'aquest grup de països no estarien "a la línia del front", sinó en zones "que encara s'estan delimitant".
Per la seva banda, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha celebrat el compromís dels 26 països per desplegar tropes al seu país en un escenari de pau. Un pas "seriós" i "concret" per garantir la seguretat d'Ucraïna en el futur, ha subratllat.
En la compareixença conjunta amb el president francès a París, Zelenski no ha volgut revelar de quina manera Washington participaria en les garanties de seguretat en un eventual acord de pau amb Rússia, però ha insistit que necessiten l'ajuda dels nord-americans. "És important que els EUA estiguin amb nosaltres", ha dit.
Més pressió a Putin
Macron ha avisat Putin que si "rebutja concretar les converses de pau", adoptaran noves sancions "en coordinació amb els Estats Units". "Els pròxims dies ens permetran, doncs, finalitzar aquests treballs sobre les sancions, d'una banda, i sobre el suport americà, de l'altra, però també han de conduir a una pressió creixent sobre Rússia perquè finalment s'assegui a la taula i lideri aquestes converses de pau", ha resumit el dirigent francès.
El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha insistit durant la reunió a aplicar més "pressió a Putin", segons un comunicat del govern britànic. El laborista ha celebrat que la coalició hagi anunciat l'enviament de míssils de llarg abast a Ucraïna.
Promoguda per França i el Regne Unit, l'anomenada 'Coalició dels Voluntaris' està integrada per una trentena de països, la majoria europeus com Espanya o Itàlia, però també d'altres com Austràlia, el Japó i Turquia.
Espanya serà a la "solució per a Ucraïna"
De la seva banda, fonts del Ministeri d'Exteriors han indicat que Espanya "serà a la solució per Ucraïna", sense concretar, però, si això inclouria desplegar soldats de l'exèrcit espanyol després d'un acord de pau.
"Com a membre de la 'Coalició de Voluntaris' seguirem proporcionant suport a Ucraïna el temps que sigui necessari i contribuirem a les seves garanties de seguretat quan s'assoleixi la pau", indiquen des d'Exteriors.