JUSTÍCIA
Citen a declarar el sospitós principal de l’assassinat de Jubany
La jutge d’instrucció del cas Helena Jubany ha citat a declarar el principal investigat, Santi Laiglesia, davant del Jutjat de Primera Instància 2 de Sabadell el 26 de setembre. Així ho va ordenar ahir en una providència, després que ho sol·licitessin tant l’acusació particular com la Fiscalia després de l’aparició d’ADN seu al jersei que Jubany portava el dia en què va ser assassinada. D’altra banda, acusació particular i Fiscalia també demanen la reobertura de la causa contra Ana Echaguibel, una altra de les persones de l’entorn de la bibliotecària que ja va estar sota la lupa de la justícia. En el cas d’Echaguibel, els últims informes biològics han detectat al jersei de Jubany un ADN femení diferent al de la víctima i al d’una altra investigada, Montserrat Careta. Quan van tenir lloc els fets, Careta i Echaguibel van entrar a la presó, però la primera es va suïcidar a la cel·la i l’acusació contra la segona es va acabar arxivant. Les noves proves podrien fer reobrir la causa, que prescriu a l’octubre.