JUSTÍCIA
L’ala conservadora del CGPJ vol que el fiscal general no vagi a l’obertura de l’any judicial
També demana apartar el ministre de Justícia de les estrades on s’asseurà el rei Felip VI, després que Sánchez acusés alguns jutges de “fer política”. L’acte se celebra aquest migdia al Tribunal Suprem
L’obertura de l’Any Judicial arriba aquest any marcat per crítiques a la presència en l’acte del fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, processat per un delicte de revelació de secrets, i per les declaracions del president del Govern central, Pedro Sánchez, en les quals va acusar una part dels jutges de “fer política”.
El bloc conservador del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va demanar a la presidenta de l’òrgan, Isabel Perelló, que actuï per evitar l’assistència del fiscal, i que li traslladi “la inconveniència d’intervenir en l’acte en les actuals circumstàncies”. També van reclamar evitar que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, s’assegui al costat del rei Felip VI i la resta d’autoritats a les estrades, “pels atacs injustos i injustificats als jutges per part de l’Executiu”, que van “contra la separació i el respecte entre els poders de l’Estat”.
En resposta, nou dels deu magistrats progressistes del CGPJ van recolzar la presència tant de García Ortiz com de Bolaños. El bloc insisteix que la llei exigeix la presència de la presidenta del CGPJ i del fiscal general de l’Estat per presentar les seues respectives Memòries Anuals, i que la confiança en els pilars de l’Estat de Dret “es construeix garantint la presumpció d’innocència”.
La Justícia inaugurarà aquest migdia el nou curs al Tribunal Suprem, en una cerimònia presidida pel rei Felip VI. Sánchez va rebre ahir García Ortiz a la Moncloa, que li va fer entrega de la Memòria de la Fiscalia corresponent a l’any 2024, igual que va fer dimecres amb el monarca a la Zarzuela. Aquesta trobada, prevista a la tarda, es va portar a terme finalment al matí, a causa de la suspensió del viatge del cap de l’Executiu a París en el marc de les negociacions sobre Ucraïna.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ja va anunciar dimecres que no assistiria avui a l’acte de l’Any Judicial, per no “validar” les declaracions de Sánchez sobre els jutges i per “no avalar” la presència del fiscal general, encara que va assegurar que ja s’havia compromès a acompanyar la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la inauguració del curs polític del PP madrileny.
Feijóo va criticar que se “sotmeti” el rei amb aquest “xoc institucional” i va ser defensat pel secretari general de la seua formació, Miguel Tellado, que va qualificar d’“insult” que García Ortiz assisteixi a la cerimònia i va exigir la seua dimissió.
El fiscal, processat per revelació de secrets
La presència d’Álvaro García Ortiz ha despertat crítiques a causa que està processat per revelació de secrets en el cas de presumpte frau fiscal d’Alberto González Amador, la parella d’Ayuso.
Sánchez acusa els jutges de “fer política”
En una entrevista a TVE, el president del Govern central va acusar alguns jutges de “fer política” en relació amb els presumptes casos de corrupció de la seua dona, Begoña Gómez, i el seu germà, David Sánchez.
Divisió entre els blocs del Poder Judicial
Al contrari que els magistrats progressistes del CGPJ, els conservadors demanen a la seua presidenta, Isabel Perelló, que eviti la presència del fiscal i del ministre de Justícia, Félix Bolaños.
El PP veu l’acte com “un insult” al rei
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha decidit no participar en la cerimònia per l’assistència del fiscal, que els populars consideren “un insult” al rei Felip VI.