El papa exigeix al president d’Israel un alto el foc a Gaza
L’Exèrcit controla un 40% de la capital
El papa Lleó XIV va rebre ahir al Vaticà el president d’Israel, Isaac Herzog, per abordar la situació a la Franja de Gaza. Lleó XIV va reclamar al representant israelià un “alto el foc permanent” a l’enclavament i que es faciliti l’entrega d’ajuda humanitària, mentre que Herzog va assegurar que el Govern intenta que arribi i va exigir intensificar “els esforços internacionals” per a l’alliberament dels ostatges israelians segrestats per Hamas. A través d’un comunicat, la Santa Seu va posar com a “única sortida a la guerra en curs” la solució de dos Estats i va compartir la preocupació per “l’augment de l’antisemitisme a nivell mundial”.
Mentrestant, Hamas va reiterar dimecres la seua disposició a assolir un alto el foc a Gaza i a alliberar els ostatges israelians a canvi de presoners palestins, i va exigir al Govern hebreu –que va acusar el grup de fer “propaganda”– que es pronunciï sobre el pacte proposat per Egipte i Qatar el dia 18 d’agost.
L’Exèrcit d’Israel va assegurar que “ja controla” el 40% de la ciutat de Gaza i, segons les autoritats palestines, els seus atacs van provocar ahir més de 30 de morts a la Franja.