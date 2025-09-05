POLÍTICA
Puente: “Rodalies és la xarxa més castigada i deteriorada de l’Estat”
Assegura que hi destina el “màxim” per no frenar el trànsit de trens i defensa el traspàs. Els diputats per Lleida de Junts i ERC critiquen la falta d’inversió
El ministre de Transport, Óscar Puente, va admetre que la xarxa ferroviària de Rodalies és la “més deteriorada” de l’Estat i la que ha rebut “pitjor tracte” per part de les administracions. Així ho va afirmar en una compareixença a petició pròpia davant del Congrés per informar sobre les incidències en el sistema ferroviari.
Puente va defensar que el Govern central està complint l’acord del traspàs de Rodalies i la creació d’una empresa compartida, de la qual la Generalitat tindrà el 49,9% però tindrà majoria en el consell d’administració. Tanmateix, el ministre va puntualitzar que un canvi de gestió “no farà miracles” si no arriba més inversió.
El diputat per Lleida de Junts, Isidre Gavín, va retreure a Puente que les incidències registrades a Catalunya entre 2022 i 2023 fossin moltes més que a Madrid, i va afirmar que “el nivell d’inversió actual” no reverteix els anys de “càstig inversor”. Per la seua part, la diputada per Lleida d’ERC, Inés Granollers, va qualificar la situació de Rodalies de “caos crònic” malgrat que va agrair a Puente que sigui “el primer a admetre-ho”. El ministre es va defensar assegurant que el nivell d’inversió és el màxim possible per no aturar el trànsit de trens, i va remarcar a Gavín que FGC no es pot fer càrrec de Rodalies a partir de l’1 de gener.
Sobre la situació a Espanya, Puente va rebutjar que el transport amb tren travessi “un moment caòtic”, però va reconèixer que l’augment de viatges i passatgers provoca més exposició a avaries. Així mateix, va anticipar que en els propers dos anys hi continuaran havent incidències, al considerar que l’estrena de nous trens pot donar problemes. Tanmateix, Puente va reiterar que Espanya té la “segona millor ràtio” de puntualitat d’Europa després del sistema suís, amb un retard mitjà de 6,2 minuts de la flota de mitjana i llarga distància de Renfe des de l’1 de gener fins al 2 de setembre.
Crítiques a Ryanair
D’altra banda, Puente va criticar el “xantatge”, l’“extorsió” i les “falsedats” de Ryanair per justificar que abandonarà alguns aeroports espanyols per la pujada de taxes aeroportuàries que aplicarà Aena.