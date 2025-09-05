NEGOCIACIONS
Vint-i-sis països desplegaran tropes a Ucraïna quan hi hagi pau
Per aportar “garanties de seguretat” i rebutgen una guerra amb Rússia. Espanya, entre els compromesos i dubtes amb els EUA
El president de França, Emmanuel Macron, va anunciar ahir que 26 països de la Coalició de Voluntaris s’han compromès a desplegar tropes a Ucraïna o a “ser presents a terra, per mar o a l’aire” per aportar garanties de seguretat a Kíiv una vegada firmada la pau. Després d’una reunió a París entre els 35 estats que formen el grup, Macron va assegurar que aquesta decisió no comporta embrancar-se en “cap guerra” amb Rússia, sinó “garantir la pau i aportar molt clarament un senyal”.
Segons va explicar Macron, que va evitar donar més detalls per “no exposar-se”, l’objectiu és “prevenir una nova agressió” per part de Rússia i garantir la “seguretat duradora” d’un país que “no ha elegit la guerra”. “És Rússia la que va triar anar a la guerra el 2022, com havia fet el 2008 a Geòrgia, com va fer el 2014 a Crimea i al Donbàs”, va declarar el mandatari gal.
Mentrestant, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va celebrar l’acord i va recalcar la “necessitat” d’una reunió amb el president rus, Vladímir Putin, tot i que va rebutjar la proposta del cap del Kremlin de fer-la a Moscou. “Seria la millor manera d’arruïnar-ho, però que Rússia comenci a parlar de la reunió ja és un primer pas”, va assenyalar Zelenski, que veu intencions de Rússia d’acabar amb el conflicte.
El Govern d’Espanya va assegurar que contribuirà a les garanties de seguretat quan “hi hagi pau”, i que continuarà donant suport a Ucraïna “tant de temps com calgui”. El cap de l’Executiu, Pedro Sánchez, no va poder assistir a la reunió a causa d’una avaria al seu avió, tot que va manifestar que “la pressió sobre Rússia ha de continuar”. De moment, només el Govern italià ha confirmat que no desplegarà tropes a Ucraïna, i els Estats Units van anunciar que d’aquí a uns dies “concretaran” el seu suport.
D’altra banda, dos persones van morir ahir a la localitat d’Illinivka (Donetsk) a causa d’atacs russos. “Han llançat amb èxit tres bombes sobre l’hospital. Els russos cometen actes terroristes”, va afirmar el govern local.