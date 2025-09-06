JUSTÍCIA
La presidenta del CGPJ exigeix “no pressionar” els jutges i afirma que “no reben ordres”
El fiscal general acudeix a l’acte d’obertura de l’Any Judicial i Bolaños s’asseu al costat del rei Felip VI, malgrat les peticions de l’ala conservadora d’apartar-los. Feijóo acusa Sánchez de “fallar” al monarca
La presidenta del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, va reclamar ahir posar fi a desqualificacions i pressions als jutges. Ho va fer durant l’obertura de l’Any Judicial que es va celebrar al Tribunal Suprem, un acte marcat per les declaracions del president del Govern central, Pedro Sánchez, que dilluns passat va afirmar que “alguns jutges fan política”.
Perelló va defensar la independència judicial i va criticar les “inoportunes” i “insistents desqualificacions” a la Justícia per part dels polítics, a més dels intents d’atribuir als jutges “intencions o objectius” contraris als principis de la seua actuació. “No obeïm ordres de ningú”, va manifestar Perelló, que va assegurar que la sobirania judicial no és “un privilegi dels jutges sinó una garantia dels ciutadans”. Amb referència a Bolaños i Sánchez, la presidenta del CGPJ va assenyalar que les “desqualificacions” són “impròpies d’un Estat de dret” i va advertir que “cada càrrec públic és responsable dels seus actes”. “Que no se’ns pressioni, que no se’ns condicioni, que no s’erosioni la credibilitat dels tribunals”, va afegir.
El fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, va assistir a l’acte malgrat que l’ala conservadora del CGPJ va demanar d’excloure’l a l’estar processat per un delicte de revelació de secrets en el cas d’Alberto González Amador, la parella d’Ayuso. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, es va asseure al costat del rei Felip VI, que va presidir la cerimònia, malgrat que els conservadors van demanar deixar-lo fora de les estrades. García Ortiz va demanar “respecte” per a la Fiscalia i les institucions, tot i que es va mostrar conscient de la seua situació processal. “Soc aquí perquè crec en la Justícia, en l’estat de dret, en la independència del Poder Judicial i en la veritat”, va proclamar el fiscal, les intervencions del qual van ser aplaudides per part de la sala, cosa insòlita en aquesta cerimònia.
El fiscal general va aprofitar el discurs per aportar dades sobre violència de gènere i parlar d’immigració. Va apuntar que el percentatge de “denúncies falses” per violència de gènere des del 2009 és “ínfim” –el 0,0082%–, i va destacar l’“atenció especial” que requereixen els nens migrants que arriben a Espanya. Mentrestant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va carregar contra la presència de García Ortiz i va acusar Sánchez de “fallar” al rei per convertir en una “vegonya” la cerimònia que inaugura l’Any Judicial. “Em va alegrar de no ser allà”, va dir.