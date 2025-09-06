GUERRA
Putin: “Les tropes estrangeres a Ucraïna seran objectius legítims”
Respon així al compromís de 26 països de desplegar soldats. Ofereix a Zelenski “garanties de seguretat” en una reunió per negociar la pau a Moscou
El president de Rússia, Vladímir Putin, va advertir ahir els països de la Coalició de Voluntaris que les seues tropes seran “objectius legítims” a Ucraïna “en plena guerra”. Ho va fer després de l’anunci dijous del president de França, Emmanuel Macron, del compromís de 26 estats de desplegar soldats en territori ucraïnès per oferir garanties de seguretat al país una vegada es firmi un acord de pau. Espanya formarà part del grup, i va assegurar que ajudarà Ucraïna “des de tots els àmbits, inclòs l’entrega d’equipament militar”, mentre que el Japó es va sumar a Itàlia i ahir va confirmar que no enviarà tropes a Ucraïna, segons van informar les autoritats.
El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va demanar “avançar ràpidament” en els treballs de garanties de seguretat i enfortir la seua “defensa aèria”, després d’una conversa amb el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte. “Putin fa com que no necessita la pau o les negociacions, però la pressió global pot fer realitat l’interès rus a l’hora de posar fi a la guerra”, va declarar.
Sobre les negociacions, Putin va tornar a oferir a Zelenski una reunió a Moscou per discutir la possibilitat d’un alto el foc. El cap del Kremlin, a més, va assegurar estar preparat i va oferir “garanties de seguretat” a Zelenski, però no va considerar cap altre punt de trobada. “Si ens diuen que es volen reunir amb nosaltres i que vagis allà per una reunió, em sembla que són demandes excessives”, va manifestar.
Mentrestant, el president dels Estats Units, Donald Trump, va reconèixer que acabar amb la guerra d’Ucraïna està resultant “més difícil” del que esperava, malgrat que va confirmar que té “un diàleg molt bo” amb Putin i que hi haurà contactes imminents. Tanmateix, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, va negar que hi hagués novetats.
D’altra banda, Nacions Unides va condemnar ahir la mort de dos treballadors humanitaris de l’ONG Consell Danès per als Refugiats en un atac de l’Exèrcit rus contra la província de Txerníhiv, situada al nord d’Ucraïna, mentre que el Kremlin va anunciar més avenços a la regió de Donetsk després de la presa d’una altra localitat.