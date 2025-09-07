POLÍTICA
El departament de Defensa dels EUA passa a anomenar-se de Guerra
Trump evoca així “victòries” i el seu secretari crida a “restaurar l’esperit guerrer”
El president dels Estats Units, Donald Trump, va oficialitzar ahir a la matinada el canvi de nom del departament de Defensa del país nord-americà a departament de Guerra, antiga denominació que la cartera va rebre des del 1789 i fins al 1947, quan es va reformar i va passar a dir-se de Defensa com a part d’una estratègia més diplomàtica durant la Guerra Freda. “Crec que és un nom més apropiat, especialment en vista de la situació del món. Tenim l’exèrcit més fort del món”, va dir Trump a la Casa Blanca al firmar l’ordre executiva amb què estableix la tornada de l’entitat al seu antic nom. El mandatari va justificar el canvi, previst des de fa unes setmanes, perquè, segons va advertir, sota aquest nom Estats Units “va obtenir algunes de les seues més grans victòries militars” i va agregar que la seua decisió permet “abraçar aquest gran llinatge”.
En aquesta línia, el secretari a càrrec de la cartera, Pete Hegseth, va insistir que no “es tracta tan sols de canviar el nom, es tracta de restaurar l’esperit guerrer” de l’exèrcit dels EUA.
Moments després de la firma del canvi de nom, que Trump no va saber contestar si haurà de ser avalada pel Congrés, el lloc web del departament va actualitzar el seu nom i oficials de l’Exèrcit van fer el canvi de les lletres del rètol del mur de la façana del Pentàgon per col·locar el títol de “departament de Guerra”.
Per la seua part, el general Dan Caine, cap de l’Estat Major Conjunt, va prometre a Trump que “el departament de Guerra lluitarà de manera decisiva, no en conflictes interminables”. “Passarem a l’ofensiva, no només a la defensiva”, va agregar Caine.
Trump amenaça la UE amb més aranzels per la multa a Google
Trump va criticar divendres la multa multimilionària imposat per la Comissió Europea contra el gegant tecnològic nord-americà Google per pràctiques abusives i va amenaçar amb més aranzels. “Em veuré obligat a iniciar un procediment de la secció 301 per anul·lar-les”, va dir, amb referència a la sol·licitud d’una investigació sobre si un govern estranger està realitzant pràctiques comercials que perjudiquen l’economia dels EUA i que, si així es determina, pot imposar aranzels addicionals.