POLÍTICA
Tellado crida a “cavar la fossa” del Govern i Sánchez carrega contra ell
El president acusa el PP d’instaurar-se en la violència i “insultar els assassinats a la Guerra Civil”. Tellado li replica que “el Francomodí no dona més de si”
El secretari general del PP, Miguel Tellado, va afirmar ahir que en aquest curs polític es pot “cavar la fossa on reposaran les restes” d’un govern que “mai no hauria d’haver existit”. Això va provocar la indignació del president del Govern, Pedro Sánchez, que va carregar contra ell afirmant que les seues declaracions eren “una apel·lació encoberta a la violència” i “un insult” als milers d’espanyols amb familiars assassinats a la Guerra Civil. “Un insult als milers d’espanyols els familiars dels quals van jeure o jeuen encara en una fossa. Una apel·lació encoberta a la violència. Un qüestionament de la democràcia”, va expressar a X el cap de l’Executiu. Per a Sánchez, aquesta és “una prova més que el PP s’ha rendit a l’odi de la ultradreta” i que “no té res positiu per aportar al nostre país”. Contra el missatge del popular van esclatar també altres membres del Govern i dirigents del PSOE, Sumar, Podem i altres partits d’esquerres, que van demanar la dimissió del secretari general del PP. Tellado va respondre la tromba de crítiques acusant Sánchez de “crear una falsa polèmica” i sembrar “l’enfrontament entre espanyols”, amb, a parer seu, una “basta” manipulació, encara que “el Francomodí ja no dona més de si”.
Tellado va fer aquestes afirmacions a l’acte d’inici del curs polític del PP de Navarra, en el qual també va advertir que l’any judicial per al PSOE no va començar aquest divendres, sinó que començarà “dimecres quan vegem asseguda als jutjats Begoña Gómez”, i seguirà amb altres causes com les del mateix fiscal general de l’Estat o la del cas Koldo i els “fills polítics de Santos Cerdán”. El popular també va acusar l’Executiu de ser “mendicant i agenollat” davant de “fugitius de la Justícia, condemnats per pertinença a banda armada i radicals de tot tipus que li mantenen la respiració assistida”.