Notifiquen almenys 87 morts en un dia a Gaza
Protestes a Espanya contra la “massacre”
El ministeri de Sanitat del govern de la Franja de Gaza va notificar ahir almenys 87 persones mortes i 409 ferides en atacs israelians en 24 hores. La xifra inclou cinc morts per malnutrició, inclosos tres menors. Entre les víctimes documentades figuren 31 morts en mans de les forces israelianes quan intentaven obtenir ajuda humanitària, amb la qual cosa ja són 2.416 els morts en aquest tipus d’incidents, àmpliament condemnats per la comunitat internacional. En aquest sentit, el col·lectiu Marea Palestina: l’Educació contra el Genocidi va impulsar una concentració ahir a Madrid amb la finalitat de denunciar la “massacre” de més de 18.500 menors a Gaza per part de l’Exèrcit israelià en els dos últims anys. En la concentració, els participants van llegir durant tot el dia tots els noms de les víctimes per sensibilitzar la ciutadania. Així mateix, almenys 10 manifestants propalestins van ser detinguts en el tram final de la 15a etapa de la Vuelta als municipis O Corgo i Monforte de Lemos (Lugo). Aquesta va ser la primera jornada de protestes a Galícia després de succeir-se en altres punts d’Espanya.