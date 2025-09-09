Israel llança un "bombardeig de precisió" contra suposats alts càrrecs de Hamàs a la capital de Qatar
Netanyahu reivindica que és una operació "completament" israeliana: "Israel assumeix tota la responsabilitat"
L’Exèrcit d’Israel ha llançat aquest dimarts un "bombardeig de precisió" contra suposats alts càrrecs del Moviment de Resistència Islàmica (Hamàs) a la capital de Qatar, Doha, segons han confirmat les mateixes Forces de Defensa d’Israel (FDI) minuts després que es registressin diverses explosions al barri de Katara, sense que ara per ara hi hagi informacions sobre víctimes.
Així, ha afirmat que l’objectiu de l’atac ha estat "la cúpula de l’organització terrorista Hamàs". "Durant anys, aquests membres de la cúpula de Hamàs han encapçalat les operacions de l’organització terrorista, sent directament responsables de la brutal massacre del 7 d’octubre (de 2023) i orquestrant i gestionant la guerra contra l’Estat d’Israel", ha agregat.
"Abans del bombardeig es van prendre mesures per mitigar els danys als civils, inclòs l’ús de municions precises i informació addicional d’Intel·ligència", ha assenyalat, abans de reiterar que "continuarà operant amb determinació per derrotar a l’organització terrorista Hamàs, responsable de la massacre del 7 d’octubre".
El primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha confirmat en un breu comunicat el que ha descrit com una operació "completament independent" per part de l’Exèrcit i del servei d’Intel·ligència israelians. "Israel la va iniciar, Israel la va dur a terme i Israel assumeix tota la responsabilitat", ha dictaminat.
Entre els qui han celebrat els atacs figura el ministre de Finances israelià, l’ultradretà Bezalel Smotrich, que en xarxes socials ha llançat un avís als "terroristes" per advertir-los que no quedaran "immunes", independentment del lloc del món en el qual es trobin. Així, ha lloat la "perfecta execució" de les FDI i el Shin Bet.
L’Ambaixada dels Estats Units a Qatar ha recomanat als ciutadans nord-americans a Doha que romanguin refugiats per precaució davant de les informacions sobre un "impacte de míssils".
Qatar com a mediador
Fonts de Hamàs citades per la cadena de televisió qatariana Al-Jazira han indicat que l’objectiu de l’atac hauria estat la delegació negociadora del grup islamista palestí, que estava fent una reunió per discutir l’última proposta del president dels Estats Units, Donald Trump, per a un alto el foc a la Franja de Gaza, unes converses en les quals Qatar exerceix de mediador.
Qatar, que va permetre el 2012 a Hamàs obrir una oficina a Doha, ha intentat bastir ponts entre el Govern israelià i el grup palestí des de l’esclat del conflicte l’octubre de 2023 i, de fet, el seu paper ha estat clau perquè ambdues parts poguessin pactar pauses temporals durant aquest temps.
A més, Qatar acull també una base militar dels Estats Units d’especial importància a nivell estratègic per a Washington. Aquesta connivència amb el país nord-americà li va valer al juny ser objectiu d’un atac llançat des de l’Iran com a represàlia a la cadena de bombardejos ordenada pel president Trump.