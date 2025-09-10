L'OTAN diu que defensarà "cada centímetre" de territori davant l'incident dels drons russos: "No és un fet aïllat"
Els aliats expressen "plena solidaritat" a Polònia i denuncien el comportament "imprudent" de Moscou
El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha dit que els socis de l'organització defensaran "cada centímetre" del seu territori després de l'incident que ha tingut lloc aquesta darrera matinada a Polònia, pel qual diversos drons russos han estat abatuts després d'entrar a l'espai aeri polonès. En una compareixença des de Brussel·les, Rutte ha assegurat que l'incident d'aquest dimecres "no és un fet aïllat" i ha manifestat que els aliats han expressat "plena solidaritat" a Varsòvia, després que el país hagi traslladat les seves preocupacions a la resta de l'aliança, invocant l'article 4 dels tractats. Per altra banda, el dirigent neerlandès ha denunciat el comportament "imprudent" del president rus, Vladímir Putin.
Més enllà d'aquestes paraules, el secretari general no ha volgut donar més detalls dels fets, tot especificant que l'organització està duent a terme, ara mateix, "una investigació completa" de l'incident. "Els aliats farem un seguiment exhaustiu de la situació al flanc de l'est i les nostres defenses aèries continuaran estant preparades", ha afegit.
Al mateix temps, Rutte ha volgut enviar unes paraules a Putin per evitar una escalada del conflicte a Ucraïna. "El missatge és clar; que aturi la guerra a Ucraïna, que només fa que provocar víctimes innocents i destruir infraestructura civil", ha pronunciat. Alhora, ha exigit al president rus que pari de "violar" l'espai aeri li ha llançat una advertència. "Els aliats continuem atents i estem disposats a defensar cada centímetre de territori de l'OTAN", ha assenyalat.
Per altra banda, Rutte ha aprofitat la roda de premsa per reivindicar la importància de complir l'acord que van subscriure els països membre de la Haia, pel qual els aliats es comprometien a elevar fins al 5% del PIB la seva despesa en defensa. "Hem d'invertir més, incrementar la producció per tenir el que calgui per dissuadir i defensar-nos i continuar donant suport a Ucraïna, ja que la seva seguretat està vinculada a la nostra", ha resumit.
Detalls de l'operació
També en la mateixa compareixença, el secretari general ha detallat que la missió per neutralitzar els drons russos ha comptat amb la participació d'avions F-16 polonesos, F-35 neerlandesos, AWACS italians, vehicles militars de transport de combustibles i míssils Patriots alemanys. Segons Rutte, l'operació ha estat "tot un èxit" que ha posat de manifest la capacitat de l'OTAN de "defensar-se a si mateixa", inclòs el seu espai aeri.