Protestes al Nepal provoquen 25 morts i tomben el Govern

Manifestants a Katmandú, la capital nepalesa. - EUROPA PRESS

Les caòtiques protestes al Nepal per la corrupció i la censura digital han deixat almenys vint-i-cinc morts des de dilluns passat i van provocar ahir la dimissió del primer ministre del país, KP Sharma Oli, i d’altres ministres.

Els joves manifestants van incendiar el Parlament nepalès a Katmandú, així com el domicili de Sharma Oli i el d’altres polítics, en un dels quals va morir la dona d’un exprimer ministre, cremada per les flames.

