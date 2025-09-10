El Superior de Justícia de Catalunya anul·la part del decret que blinda el català a les escoles
La sentència estima parcialment un recurs de l’Assemblea per una Escola Bilingüe de Catalunya
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat diversos articles del decret de règim lingüístic de la Generalitat que blinda el català com a llengua vehicular de les escoles. La sentència dictada sobre aquest decret del 2024, que ja estava suspès cautelarment per la justícia, estima parcialment un recurs de l’Assemblea per una Escola Bilingüe de Catalunya (AEB), segons ha informat aquest dimecres aquesta entitat.
La sentència, que pot ser recorreguda per la Generalitat, anul·la una desena d’articles, entre ells les disposicions que fixaven el català com a llengua vehicular i d’aprenentatge, així com d’idioma habitual en l’activitat docent i administrativa. També altres articles relatius a l’ús de llengües en comunicacions amb famílies o materials didàctics, així com l’ús del català com a llengua d’acollida de l’alumnat nouvingut de l’estranger.
En la sentència el tribunal afirma que els articles anul·lats "no estableixen una presència raonable del castellà en l’ensenyament". Segons els magistrats, "determinen una situació de desequilibri a favor de la llengua catalana, sense que les ínfimes i genèriques previsions contingudes relatives a la llengua castellana, en el sentit d’acreditar el seu coneixement en l’ensenyament, permetin considerar que es respecti la garantia d’un ensenyament equilibrat del castellà de tal manera que l’alumnat pugui assolir el domini oral i escrit del català i el castellà al final de l’ensenyament obligatori".
En un comunicat, l’AEB ha assenyalat que "la resolució judicial constitueix un cop a l’intent de la Generalitat d’excloure el castellà com a llengua vehicular". L’entitat ha demanat a la Generalitat que garanteixi "una presència real i efectiva del castellà com a llengua vehicular". El decret afectat va ser aprovat el maig de 2024 per la Generalitat i suspès cautelarment pel TSJC pocs mesos després, el juliol del mateix any.
La norma estableix el règim lingüístic del sistema educatiu no universitari mitjançant la regulació de l’ús i l’ensenyament de les llengües, del desenvolupament del projecte lingüístic dels centres educatius i la regulació del coneixement i la utilització de les llengües per part del personal docent i no docent. El decret va sorgir després de la constatació que hi ha hagut un retrocés en els usos lingüístics del català durant els últims anys, tant en l’àmbit educatiu com a social en general.