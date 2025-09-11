Balaguer ret homenatge al Congrés de la Cultura Catalana
El consell del Pla també defensa la llengua i la cultura en un acte a la Casa Canal
L’església de Santa Maria de Balaguer va ser l’escenari escollit per la Paeria per a l’acte institucional de la Diada. Aquest any es van commemorar els 50 anys del Congrés de Cultura Catalana, els 150 anys del naixement de Juli Garreta, compositor sardanista, i el mil·lenari de Montserrat. L’acte va ser encapçalat per l’alcaldessa, Lorena González, i hi van participar l’Escola de Música, La Xemeneia Espai de Dansa i Creació i l’Orfeó Balaguerí amb espectacles i interpretacions. Després de l’acte institucional, es va ballar una sardana a l’exterior de l’església de Santa Maria, organitzada pel Col·lectiu Sardanista de Balaguer. L’ajuntament organitza avui a les 12.00 una trobada al monument Escull, dedicat a la unitat de la llengua catalana a l’avinguda dels Països Catalans. Allà s’interpretarà la proposta de música i poesia Mai la direm prou, a càrrec de David Pradas i Núria Miret. També Solsona va anticipar la Diada amb un acte institucional que s’havia de celebrar ahir a la nit a la plaça Ramon Llumà. A les Borges Blanques, la celebració es va limitar a la Marxa de Torxes.
D’altra banda, el consell del Pla va commemorar dimarts la Diada amb un acte als jardins de la Casa Canal de Mollerussa. L’exconsellera Anna Simó va pronunciar un discurs que va fer referència a l’epopeia dels Canals d’Urgell. Va destacar que “en etapes d’individualisme és temps de la nació de les persones, de comunitat i sentiment de pertinença”. El president del consell, Carles Palau, va reivindicar l’autenticitat comarcal, la planificació del territori i la defensa de la llengua i la cultura catalanes.