CONFLICTE
Brussel·les planteja suspendre una part del pacte comercial amb Israel
Von der Leyen demana “unitat entre països” per frenar la barbàrie a Gaza
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, va endurir ahir el to al proposar suspendre “parcialment” els acords comercials de la Unió Europea amb Israel i va assegurar que l’Executiu comunitari congelarà el “seu suport bilateral” a Tel-Aviv, una partida que ascendeix fins als 32 milions d’euros. “Europa ha de fer més”, va asseverar la política alemanya durant el seu discurs sobre l’estat de la UE, que dona el tret de sortida al nou curs polític a l’Eurocambra. “El que està ocorrent a Gaza és inacceptable”, va denunciar Von der Leyen, que també va anunciar que proposarà sancionar els “ministres extremistes i els colons violents”.
Unitat entre països
Les conseqüències de l’operació militar d’Israel sobre la Franja de Gaza és un dels temes que han centrat el discurs de Von der Leyen després de setmanes rebent crítiques per la inacció de Brussel·les davant de l’empitjorament de la crisi humanitària a la Franja. “La gana provocada mai pot ser una arma de guerra”, va denunciar. Fins al moment, l’única mesura que havia plantejat la Comissió Europea era la suspensió de la participació de Tel-Aviv en el programa científic de la UE. Davant d’un hemicicle dividit entre les absències de bona part de l’extrema dreta i un bloc progressista vestit de roig per denunciar la situació a Gaza –inclosa la vicepresidenta, Teresa Ribera–, Von der Leyen va subratllar la seua apel·lació a “la unitat entre països, entre institucions i les forces democràtiques proeuropees”.
D’altra banda, la Global Sumud Flotilla d’ajuda a Gaza va denunciar un segon atac amb dron des de Tunísia.
EUA diu que les mesures d’Espanya “envalenteixen els terroristes”
El Govern del president Donald Trump va qualificar ahir com a “profundament preocupant” les restriccions anunciades per Espanya per limitar enviaments d’armes amb destinació a Israel i va afirmar que aquestes “envalenteixen els terroristes”. “És profundament preocupant que Espanya, membre de l’OTAN, hagi optat per limitar potencialment les operacions nord-americanes i donar l’esquena a Israel el mateix dia en què 6 persones van ser assassinades a Jerusalem”, va denunciar.