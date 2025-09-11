MANIFESTACIÓ
Les protestes contra les mesures d’austeritat no arriben a aturar França
Aldarulls i gairebé mig miler de detinguts
Bloquegem-ho tot, l’heterogeni moviment de protesta contra els ajustaments anunciats pel Govern gal, no va aconseguir paralitzar ahir una França blindada amb 80.000 policies, però sí que va atreure 175.000 manifestants, més que els esperats, en una jornada escatxigada de puntuals aldarulls a les grans ciutats. En el seu balanç provisional, el Govern francès va informar de l’arrest d’almenys 473 persones i de la participació de 175.000 manifestants (més dels 100.000 esperats) en gairebé mil actes i concentracions celebrats a tot el país. Els grans sabotatges en infraestructures essencials, com les energètiques, no es van produir, encara que sí que hi va haver accions de boicot puntuals en algunes línies de tren, com el tram entre Tolosa i Auch, així com intents d’envair les línies fèrries a l’estació del Nord de París. Els activistes també van aconseguir tallar temporalment autopistes i rondes de circumval·lació de les grans ciutats com París, Lió, Marsella o Rennes. A la frontera amb Catalunya les afectacions van ser mínimes.
Els manifestants s’havien mobilitzat, en un primer moment, contra el paquet de retallades que el Govern de l’anterior primer ministre François Bayrou preparava per a l’any 2026 per reduir l’alt endeutament del país i complir els compromisos pressupostaris amb la Unió Europea.
Tanmateix, aquest mateix dilluns, Bayrou va caure i ahir mateix va prendre possessió del càrrec un nou cap de Govern, Sébastien Lecornu, un macronista sortit de les files conservadores fidel col·laborador del president francès, Emmanuel Macron. Lecornu no va donar pistes de quin tipus de mesures vol posar en marxa en el seu projecte pressupostari que ha de presentar abans d’acabar l’octubre.