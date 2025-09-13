POLÍTICA
Mazón anuncia la sortida del Consell del lleidatà Gan Pampols
La jutge de la dana eleva les víctimes mortals a 229
El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, va anunciar ahir la sortida del vicepresident segon, el lleidatà Francisco José Gan Pampols, i la remodelació del seu Consell per al proper 5 de novembre. Gan Pampols, militar retirat de l’Exèrcit de Terra, va ser designat conseller per a la Recuperació Econòmica i Social després de la dana el novembre del 2024.
“Formalment, tot el que calia fer està fet”, va assegurar Gan Pampols dijous, en la roda de premsa posterior al ple del Consell, al ser preguntat per la seua continuïtat. El president Mazón, per la seua part, va recordar que la incorporació de l’exmilitar tenia “data d’entrada i de sortida”, prevista per quan la recuperació econòmica estigués “consolidada”, i va aprofitar per agrair a Gan Pampols el seu treball “en moments molt difícils fent gala d’un gran sentit de valenciania, espanyolitat i de servei a la pàtria”.
Detalls del Consell
Mazón va informar que el 5 de novembre revelarà els detalls de “la remodelació i adaptació del Consell”, i va evitar fer “valoracions públiques” de les interlocutòries de la jutge de la dana pel “respecte mantingut fins ara”.
Procés judicial de la dana
D’altra banda, la jutge de la dana ha demanat a RTVE que aporti una còpia de l’enregistrament de dimecres sobre la reunió del Cecopi del 29 d’octubre, gravada per la televisió autonòmica À Punt i on s’escolta l’exconsellera d’Interior Salomé Pradas parlar sobre el missatge Es-Alert, per unir-la al procediment. A més, la jutge del cas ha acordat incloure el nadó no nat de la dona embarassada que va morir per la dana en el nombre de víctimes mortals de la catàstrofe, que d’aquesta manera s’ha elevat a 229.