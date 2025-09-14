ASSASSINAT
Els EUA sancionen militars que es burlen de la mort de Charlie Kirk
L’esposa de l’activista d’ultradreta promet continuar amb el seu llegat
El secretari de Defensa dels EUA, Pete Hegseth, ha emès una ordre per sancionar els integrants de les forces armades que hagin fet publicacions negatives o burles en xarxes socials sobre l’assassinat de l’activista i comentarista conservador Charlie Kirk, un gran aliat del president del país, Donald Trump.
Mitjans nord-americans van assegurar que alguns militars ja han estat rellevats dels seus llocs a causa de les seues opinions sobre el cas Kirk. Encara que es desconeix la quantitat, Hegseth hauria demanat “castigar” aquestes accions, malgrat que diversos membres de les forces armades consideren “extrem” que se’ls castigui per la seua opinió per una persona que “no era part de la cadena de comandament o de la institució”.
Per la seua part, l’esposa de l’activista, Erika Kirk, va prometre continuar amb el llegat del seu marit i va advertir els involucrats en el seu assassinat que “si abans pensaven que la missió del meu espòs era poderosa, no tenen idea del que acaben de desencadenar a tot aquest país i en aquest món”, en la seua primera aparició pública després de la mort de Charlie.
“No tenen idea del foc que han encès dins d’aquesta esposa. El plor d’aquesta viuda ressonarà a tot el món com un crit de guerra. El moviment que el meu espòs va construir no morirà”, va declarar Erika, que va agrair l’afany de Trump de “caçar com més aviat millor els seus assassins”.
Protesten unes 110.000 persones a Londres contra la migració
ndres va reunir ahir més de 110.000 persones en una manifestació contra la immigració, sota el lema Unite the Kingdom (unir el regne). Almenys 9 persones van ser detingudes durant la protesta, organitzada per l’activista d’extrema dreta Tommy Robinson i amb la participació en vídeo del magnat Elon Musk. Paral·lelament, uns 5.000 manifestants van organitzar una altra marxa “contra el feixisme” i a favor dels refugiats. D’altra banda, els primers vols de migrants podrien sortir demà cap a França després de l’acord amb París.