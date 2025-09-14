SANCIONS
Romania intercepta un dron rus al seu espai aeri
Dos caces van rastrejar l’aeronau a prop de la frontera ucraïnesa. L’OTAN inicia les maniobres militars a Polònia
El Govern romanès va confirmar ahir que dos caces del seu exèrcit van interceptar un dron rus que va envair el seu espai aeri, en el marc dels atacs contra Ucraïna. El ministre de Defensa romanès, Ionut Mosteanu, va explicar que dos caces F-16 es van enlairar “urgentment” i van rastrejar l’aeronau no tripulada fins que va desaparèixer del radar a la regió de Tulcea, a uns 20 quilòmetres de la frontera amb Ucraïna.
Aquesta incursió arriba pocs dies després que Polònia abatés almenys set drons de les Forces Armades de Vladímir Putin, una acció que l’OTAN ha respost amb una iniciativa militar –a la qual Espanya també s’ha unit–, anomenada Sentinella oriental i iniciada ahir, per reforçar el flanc oriental després de la incursió de drons russos en territori polonès. Prop de 50 països van mostrar preocupació davant de l’ONU per les accions de l’Exèrcit rus, que continua les maniobres amb Bielorússia.
El president dels Estats Units, Donald Trump, va afirmar estar disposat a imposar “importants sancions a Rússia” si els països de l’OTAN deixen de “comprar petroli rus”. Encara que la majoria de països van deixar d’adquirir-lo després de la invasió d’Ucraïna, Turquia, Hongria i Eslovàquia el continuen important, la qual cosa “debilita enormement la seua posició negociadora”, segons el mandatari.
A més, Trump va subratllar el “control que té la Xina sobre Rússia” i va cridar a aprovar “aranzels d’entre el 50 i el 100% sobre les importacions del país asiàtic, que es retirarien després del final d’una guerra que, segons ell, és de l’expresident dels EUA Joe Biden i del president ucraïnès, Volodímir Zelenski.
Per la seua part, l’ambaixador de Rússia davant de l’ONU, Vassili Nebenzia, va denunciar que Ucraïna busca estendre el conflicte “tant sí com no” arrossegant altres països a la guerra. “Kíiv està provant per tots els mitjans d’ampliar la participació d’altres estats en la seua confrontació amb Moscou, sense considerar els riscos d’una escalada”, va assenyalar.