CONFLICTE
Rússia avisa que “serà la guerra” si l’OTAN abat els seus drons a Ucraïna
El Kremlin rebutja una zona d’exclusió aèria al país, com reclama Polònia. Finlàndia posa en marxa maniobres per mostrar el seu múscul militar
L’expresident rus Dmitri Medvédev, actual vicepresident del Consell de Seguretat de Rússia, va advertir ahir que abatre drons russos a Ucraïna per part de països de l’OTAN implicaria l’esclat d’una guerra entre Moscou i l’Aliança Atlàntica. “L’aplicació de la idea provocativa de Kíiv i altres idiotes sobre la creació d’una zona d’exclusió aèria sobre Ucraïna i la capacitat de països de l’OTAN d’abatre drons russos únicament significaran una guerra entre l’OTAN i Rússia”, va afirmar.
Aquestes declaracions arriben després que, divendres passat, el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, anunciés la posada en marxa d’una nova iniciativa per reforçar la vigilància i els sistemes de defensa al flanc oriental de l’Aliança, en una resposta a la recent incursió de drons russos en l’espai aeri de Polònia i Romania.
De fet, el ministre d’Afers Exteriors polonès, Radoslaw Sikorski, va defensar ahir la necessitat que l’OTAN imposi una zona d’exclusió aèria sobre Ucraïna per evitar l’entrada de drons en l’espai aeri dels països membres de l’Aliança, després dels incidents de l’última setmana. Ucraïna ja va demanar una zona d’exclusió aèria a l’OTAN en les primeres setmanes de la invasió russa, la primavera del 2022, però els països de l’Aliança no es van mostrar disposats per temor d’una confrontació directa amb Rússia.
Per la seua part, el Kremlin va acusar al Govern d’Ucraïna d’“alentir artificialment” el procés de converses de pau i va reiterar que els països europeus hi “interfereixen”. També va lamentar que “no es pari atenció a les causes subjacents de la crisi”. Així, va manifestar que “Rússia segueix oberta i disposada a un diàleg” per resoldre la crisi ucraïnesa a través de “vies polítiques i diplomàtiques”, arran que el president nord-americà, Donald Trump, afirmés que se li està esgotant la paciència. Tot això, mentre l’Exèrcit de Finlàndia ha posat en marxa una sèrie de maniobres militars al centre del país amb la intenció de “posar a prova els seus recursos” davant del creixent augment de la tensió amb Rússia des que Hèlsinki va passar a formar part de l’OTAN l’any 2023.