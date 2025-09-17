Brussel·les proposa aplicar aranzels a prop del 40% de les exportacions d'Israel a la UE com a represàlia per Gaza
La mesura necessita el suport d'una majoria qualificada d'estats membres perquè pugui entrar en vigor
Israel veu "distorsionada" la proposta i adverteix que "respondrà"
La Comissió Europea ha proposat finalment suspendre les preferències d'Israel en les seves relacions comercials amb la Unió Europea i reintroduir aranzels a prop del 40% de les exportacions israelianes al bloc comunitari com a represàlia per l'ofensiva militar a Gaza. L'anunci arriba una setmana després que la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen, avancés que plantejaria als estats membres suspendre parcialment la part comercial de l'Acord d'Associació amb Tel-Aviv per pressionar el govern de Benjamin Netanyahu. La suspensió comporta la reintroducció de gravàmens sobre, concretament, el 37% dels productes que Israel exporta a la UE, però perquè entri en vigor necessita el suport d'una majoria qualificada d'estats. A més de suspendre parcialment la part comercial de l'acord d'associació amb Israel, l'executiu comunitari també ha proposat sancionar dos dels ministres israelians "més radicals", colons violents a Cisjordània i a deu membres més de Hamàs.
"Vull ser molt clara. L'objectiu no és castigar a Israel. L'objectiu és millorar la situació humanitària a Gaza. Tots els estats membres coincideixen que la situació a Gaza és insostenible. La guerra ha d'acabar [...] Hem d'utilitzar totes les eines a la nostra disposició per aconseguir aquest resultat", ha assenyalat l'alta representant per a la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, en roda de premsa.
Suspensió parcial de l'acord comercial
Pel que fa a les represàlies comercials, la Comissió Europea ha detallat que proposarà als estats membres suspendre les "preferències" de les quals Israel es beneficia en les seves relacions comercials amb la UE. A la pràctica, significa que el bloc comunitari reintroduirà aranzels al 37% dels productes que Israel exporta al bloc comunitari i que fins ara gaudien de gravàmens zero per l'acord entre les dues parts. El 63% de transaccions restants es regeixen per les normes de l'Organització Mundial del Comerç (OMC) i, per tant, l'executiu comunitari no pot modificar els gravàmens sobre aquestes.
Segons càlculs facilitats per fonts comunitàries, els nous aranzels afectaran les importacions israelianes per un valor total d'aproximadament 5.900 milions d'euros. En el cas de la UE, els aranzels afectaran al voltant del 30% de les exportacions a Israel. Quant als productes afectats, l'executiu comunitari ha detallat que l'impacte el patiran majoritàriament productes agroalimentaris.
Tanmateix, des de l'executiu de Von der Leyen subratllen que l'impacte per al bloc comunitari serà menor que el que patirà Israel, ja que el comerç entre la UE i Israel només suposa un 0,8% del total de transaccions que registra la UE a l'any, mentre que, per Israel, el comerç amb la UE representa un 32% de tot el seu comerç global. Tal com recorden des de Brussel·les, la UE és el principal soci comercial d'Israel. També segons càlculs de la Comissió Europea, els exportadors israelians hauran de pagar entorn de 227 milions d'euros addicionals en drets duaners al llarg de l'any a conseqüència dels nous gravàmens. "Lamentem haver de prendre aquesta decisió, però creiem que és tant apropiada com proporcional donada l'actual crisi humanitària a Gaza", ha indicat, al seu torn, el comissari europeu a càrrec de Comerç, Maros Sefcovic.
Suports al Consell de la UE
La suspensió parcial de l'acord comercial requereix el vistiplau de, com a mínim, una majoria qualificada d'estats membres al Consell de la UE. Per ara, grans estats com Alemanya o Itàlia estan en contra de la proposta. En cas que la mesura tiri endavant, aleshores la Comissió Europea ho comunicaria al consell d'associació amb Israel i la suspensió entraria definitivament en vigor 30 dies després de comunicar la decisió. En aquest sentit, des de Brussel·les han insistit que aquest període de 30 dies, si es produeix, s'utilitzaria per "dialogar" amb el govern de Netanyahu.
L'executiu comunitari ha subratllat que la suspensió de les "preferències" d'Israel en el seu comerç amb la UE no significa la suspensió de les relacions comercials. Fonts comunitàries han insistit que la circulació de capitals "continuarà fluint".
Sancions
D'altra banda, la Comissió Europea també ha plantejat sancionar dos dels ministres israelians "més radicals". Es tracta de ministre de Finances, Bezalel Smotrich, i del ministre de Seguretat Nacional, Itamar Ben-Gvir. A ambdós ministres d'ultradreta, a qui països com Espanya ja apliquen sancions, se'ls congelaran els actius, se'ls impedirà la provisió de fons o recursos econòmics per part d'actors europeus i se'ls hi prohibirà viatjar a la UE.
Paral·lelament, l'executiu de Von der Leyen ha posat sobre la taula l'ampliació de la llista de colons violents a Cisjordània a qui se'ls hi aplicaran sancions, així com castigar també deu membres de Hamàs que es troben a Gaza, Cisjordània o en tercers països. La proposta de sancions necessita el suport de tots els estats membres, l'anomenada unanimitat, perquè puguin aplicar-se.
Congelació de 32 milions d'euros
Finalment, l'executiu de Von der Leyen també ha proposat formalment la suspensió de part dels fons que Brussel·les desemborsa a Tel-Aviv per a projectes de cooperació institucional, tal com va avançar l'alemanya la setmana passada. Concretament, l'executiu comunitari congelarà el pagament de 18 milions d'euros previstos per a Israel pel període 2025-2027 -així com d'altres assignacions futures- sota el programa comunitari de polítiques de veïnatge i cooperació al desenvolupament. Addicionalment, Brussel·les també suspendrà l'assignació de 14 milions més, que també estaven previstos per a altres projectes de cooperació institucional.
Contràriament al que passa amb la suspensió parcial de l'Acord d'Associació entre la UE i Israel, la paralització d'aquests 32 milions d'euros no necessita el vistiplau de les capitals europees i, per tant, l'executiu comunitari pot tirar endavant la mesura sense haver de passar pel Consell de la UE, on seuen els estats.
La Comissió Europea ha subratllat que la suspensió del suport financer a Israel "no afectarà la cooperació amb la societat civil israeliana, ni amb el Yad Vashem, el Centre Mundial de Commemoració de l'Holocaust".
Israel adverteix que respondrà
Israel ha advertit que prendrà mesures contra la UE si finalment s'acaben aprovant els aranzels que ha plantejat aquest dimecres la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, com a represàlia pels atacs del país hebreu a Gaza. "Les mesures contra Israel rebran la resposta corresponent, esperem que no les hàgim de tirar endavant", ha escrit en un missatge a X el ministre d'Exteriors israelià, Gideon Sa'ar, poques hores després de l'anunci de l'executiu comunitari. En la mateixa piulada, el dirigent del govern encapçalat per Benjamin Netanyahu ha qualificat de "moral i políticament distorsionada" la proposta de Brussel·les i confia que els estats membres -que han d'avalar la mesura- l'acabin tombant.
Segons Sa'ar, mesures contra Israel "danyaran els mateixos interessos d'Europa". Alhora, el ministre ha reiterat que Tel-Aviv "continuarà lluitant, amb l'ajuda dels seus amics a Europa, contra els intents de perjudicar-lo, mentre es troba enmig d'una guerra existencial".