POLÍTICA
França mostra el seu malestar amb una gran vaga i protestes
En plena formació del nou Govern
La protesta convocada pels sindicats francesos contra l’austeritat va reunir ahir 500.000 manifestants a tot el país, segons les autoritats, i més d’un milió, segons els organitzadors, en una veritable prova de força en plena formació del Govern i preparació dels pressupostos. Aquestes elevades xifres de participació recorden l’onada de protestes del 2023, quan al llarg de diversos mesos milions de persones van sortir als carrers contra el retard de l’edat mínima de jubilació de 62 a 64 anys. En una jornada en què es van desplegar fins a 80.000 policies i gendarmes, hi va haver centenars de bloquejos en carrers i instituts, així com desenes de petits incendis i càrregues policials durant les protestes, particularment tenses a París, Lió, Rennes, Marsella o Nantes. L’aturada, àmpliament seguida en sectors com el de l’educació, va tenir conseqüències en alguns dels monuments i museus més emblemàtics del país. La Torre Eiffel va haver de tancar, mentre que el Museu del Louvre van clausurar certes sales. Fins a les 18.00 hores s’havien registrat 181 arrestos i 22 ferits, dels quals la meitat van ser policies.