POLÍTICA
Junts manté el ‘no’ al PSOE si incompleix els acords pendents
Puigdemont reuneix la seua cúpula a Waterloo dilluns vinent. Moncloa aposta per la “discreció” i ERC presenta un projecte de llei per recaptar tot l’IRPF
Junts ha comunicat el PSOE que no donarà suport als Pressupostos Generals de l’Estat si els socialistes no compleixen els acords pendents. Dins del secretisme que mantenen les dos forces polítiques sobre les seues negociacions, diversos mitjans van assenyalar que la formació independentista va insistir que les converses no van bé, en la reunió entre l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l’expresident del Govern central José Luis Rodríguez Zapatero de dijous presumptament celebrada a Bèlgica.
Puigdemont, que ja va advertir que es “prendrien decisions” a la tardor, reunirà aquest dilluns el nucli dur de Junts a Waterloo (Bèlgica), per tractar la reunió amb representants socialistes i l’aprovació dels comptes de l’any vinent, a més d’altres assumptes com el traspàs de Rodalies o de competències en immigració. El líder de Junts ja va concentrar la cúpula del partit després de la reunió amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
Per la seua part, el Govern central va evitar donar detalls sobre les negociacions. “És fonamental que aquestes converses continuïn sent discretes”, va manifestar el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que va afirmar que “el dia que hi hagi acords, si n’hi ha, seran públics”.
Mentrestant, ERC va presentar ahir al Congrés la seua proposició de llei perquè Catalunya gestioni íntegrament l’IRPF, per la qual la Generalitat passaria de recaptar 5.000 milions d’euros a 30.000 milions. D’aquesta mesura –pactada entre republicans i socialistes– depèn que Esquerra s’assegui a negociar els comptes del 2026 amb la Moncloa. “El PSC i el PSOE ho tenen molt fàcil. Si compleixen amb Catalunya, la legislatura és transitable, si no compleixen, es complica”, va declarar el líder d’ERC, Oriol Junqueras.
Unió entre Illa i Pradales pel català i l’eusquera a la UE
El lehendakari, Imanol Pradales, va rebre ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, a Vitòria, en una trobada en la qual tots dos van reafirmar el seu compromís d’aconseguir l’oficialitat del català i l’eusquera a la UE. Illa va afirmar que “el sentiment general” a Europa és “favorable”, malgrat les reticències mostrades per part del canceller alemany, Friedrich Merz, i també va reiterar que la convivència a Catalunya “no serà completa” fins que s’apliqui l’amnistia als líders del procés Carles Puigdemont i Oriol Junqueras.