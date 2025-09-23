SUCCESSOS
Troben el cos del conductor arrossegat amb el seu fill en una riera diumenge
Semienterrat a només 800 metres d’on se li va perdre la pista amb el cotxe per l’avinguda sobtada de l’aigua. El petit de 10 anys havia estat trobat el mateix dia de la desaparició a sis quilòmetres
Els Bombers de la Generalitat van localitzar ahir un segon cadàver a la zona en la qual buscaven l’home desaparegut diumenge juntament amb el seu fill de deu anys al ser arrossegat el seu cotxe per una sobtada avinguda quan travessaven la riera de Sant Quintí de Mediona (Barcelona). El cos del petit va ser trobat el mateix diumenge. El cadàver del pare estava mig cobert per vegetació i terra a escassos 800 metres del punt en el qual va començar a ser arrossegat el cotxe, mentre que el del fill va ser trobat a uns sis quilòmetres. Els Bombers van explicar que era “difícil” veure el cos, ja que estava mig enterrat, malgrat que van explicar que ahir les tasques de recerca es podien fer en millors condicions, ja que a causa de l’avinguda pel xàfec diumenge van arribar a baixar 60.000 litres d’aigua per segon per la riera, mentre que aquest dilluns el nivell va baixar fins a 130 litres per segon. El delegat del Govern al Penedès, Lluís Valls, va dir que diumenge no es va enviar una ES-Alert als veïns de la zona perquè hi havia una alerta generalitzada per a tot Catalunya però no existia un avís “previsible i concret” per a aquesta zona. Les fortes pluges que van descarregar, que van deixar al voltant de Barcelona més de cent litres per metre quadrat, van fer augmentar el cabal de la riera de Mediona de forma sobtada. Normalment amb prou feines porta uns dits d’aigua i va arribar a tres metres en alguns punts. Pel que sembla, el pare va decidir travessar la riera amb el cotxe malgrat que algunes persones l’hi van desaconsellar.
Ahir, des de l’Agència Estatal de Meteorologia s’anunciaven xàfecs per a la matinada en litorals del sud-est i Catalunya i, més tard, també a les Balears, a més de neu feble en àrees del Pirineu.
Danys en cultius del delta de l’Ebre
Unió de Pagesos (UP) i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (Fcac) han alertat que les pluges de diumenge han provocat danys “greus” a les collites d’arròs i oliveres del delta de l’Ebre. Demanen “celeritat” en els peritatges de les assegurances per poder compensar degudament les explotacions.