JUSTÍCIA
El fiscal general es veu víctima d’una “operació” de l’entorn d’Ayuso
Demana l’absolució en el cas de revelació de secrets sobre el nòvio de la presidenta de Madrid. El TS anuncia un tribunal amb majoria conservadora per jutjar-lo
El fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, ha defensat la seua innocència i ha reivindicat la seua actuació “en defensa de la Fiscalia” en el cas d’Alberto González Amador, parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, pel qual les acusacions demanen entre 4 i 6 anys de presó per a García Ortiz per revelació de secrets. En un escrit remès al Tribunal Suprem, l’Advocacia de l’Estat al·lega que “els fets atribuïts no constitueixen cap il·lícit penal” i denuncia una “operació perfectament orquestrada” des de la Comunitat de Madrid per presentar el nòvio d’Ayuso –a qual han demanat citar a declarar– com a “víctima d’una operació política”.
García Ortiz va filtrar suposadament un correu a la Cadena SER en el qual González Amador admetia haver comès un frau fiscal per arribar a un acord amb la Fiscalia, i la seua defensa afirma que el cap de gabinet de Comunicació de l’Executiu madrileny va dissenyar una estratègia de “relat alternatiu” per fer creure que va ser el mateix fiscal qui va oferir –per “ordres de dalt”– el pacte al nòvio d’Ayuso, per la qual cosa García Ortiz va haver de “sortir al pas” per acabar amb “informacions inveraces”.
En la seua declaració, González Amador va afirmar que la confessió la va fer “pel seu compte” el seu lletrat, Carlos Neira, sense que ell ho sabés o autoritzés, mentre que Neira va assegurar que l’empresari li havia demanat arribar a un acord, encara que no li va ensenyar la versió final del correu per “agilitzar” els tràmits.
Majoria conservadora
Paral·lelament, el Tribunal Suprem va donar ahir a conèixer el tribunal que jutjarà –suposadament al novembre– el fiscal general pel delicte de revelació de secrets. Estarà compost per set magistrats de majoria conservadora, entre ells Manuel Marchena, un dels encarregats de portar el procés. Tanmateix, la ponent serà la magistrada progressista Susana Polo.
■ La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va criticar la “persecució que està patint” el jutge Juan Carlos Peinado pel cas de Begoña Gómez, la dona del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, una cosa que “no té cabuda en una democràcia liberal”. “Mai he vist un treball més agosarat i calculat dels poders de l’Estat contra un jutge”, va afirmar Ayuso, que d’altra banda va qualificar com “una cosa mai vista” que Juan Carlos Peinado hagi demandat els ministres Fernando Grande-Marlaska i Óscar Puente per “vulnerar el seu dret a l’honor”.
Per la seua part, la portaveu del PP, Ester Muñoz, va voler diferenciar entre els casos de Gómez i el nòvio d’Ayuso, Alberto González Amador, afirmant que l’empresari “no s’ha valgut d’ella per fer negocis”.