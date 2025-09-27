ONU
Netanyahu promet “acabar la feina” a la Franja davant del boicot de Nacions Unides
Trump adverteix Israel que no permetrà l’annexió de Cisjordània i pronostica un alto el foc proper. Hamas celebra el veto al primer ministre israelià però destaca que hauria d’estar a la presó
El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va confirmar ahir que el seu Exèrcit no aturarà la seua ofensiva a la Franja de Gaza i que el seu objectiu és “acabar la feina”. Així ho va dir en el seu discurs a l’Assemblea General de Nacions Unides, marcada pel boicot de representants de molts països –entre els quals Espanya–, que van abandonar la sala quan el líder israelià va començar a parlar, i per les protestes d’unes 2.000 persones a Nova York contra la seua presència.
Netanyahu va insistir que no tolerarà un estat palestí, després de qualificar-lo de “bogeria” i “suïcidi nacional”. A més, va titllar de “febles” països com França, el Regne Unit o Austràlia i els va retreure “recompensar els més antisemites del món”.
Sobre la situació a la Franja, Netanyahu va titllar de “falsa” l’acusació d’una comissió de l’ONU de cometre un “genocidi” i va negar que a l’enclavament hi hagi fam. Durant 40 minuts, el cap de l’Executiu va ensenyar un mapa amb les operacions israelianes dels últims dos anys a Gaza, el Líban, l’Iran, Síria, l’Iraq i el Iemen, i va assegurar que “han aixafat” la major part de Hamas, i que acabaran “al més ràpid possible” amb “els últims romanents que s’atrinxeren a la ciutat de Gaza”.
Per la seua part, Hamas va celebrar el boicot al discurs de Netanyahu i va destacar l’“aïllament” d’Israel com a “conseqüència de la seua guerra d’extermini”. Així mateix, el grup islamista va apuntar que el primer ministre israelià hauria d’estar a la presó com a “criminal de guerra”.
El president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar que no permetrà que Israel s’annexioni Cisjordània. “Ja n’hi ha hagut prou”, va manifestar el mandatari nord-americà, que va tornar a afirmar que estan “a prop” d’aconseguir un alto el foc entre Israel i Hamas a la Franja de Gaza. “Serà un pacte que retornarà els ostatges i posarà fi a la guerra”, va declarar Trump, recolzat pel president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, que va destacar l’“entesa” sobre el cessament dels atacs, després de l’elogi enverinat que li va llançar el president dels EUA dijous afirmant que “sap més que ningú sobre eleccions manipulades”. Hores abans, el president espanyol, Pedro Sánchez, va assenyalar que Israel està “més insegura i aïllada” que abans i va remarcar la seua distància política amb Trump amb temes com el canvi climàtic, la immigració o la despesa en defensa.
El primer ministre interí dels Països Baixos, Dick Schoof, va proposar “suspendre” l’Acord d’Associació Comercial entre la UE i Israel i va rebutjar la presència de Hamas en el nou Govern de Gaza.
Israel col·loca altaveus a Gaza per retransmetre el seu discurs
L’Exèrcit d’Israel va col·locar ahir altaveus a la Franja de Gaza per retransmetre el discurs del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, a l’Assemblea General de l’ONU, una mesura criticada per alts caps de les Forces Armades del país al no contemplar cap “benefici militar”. Netanyahu es va adreçar als ostatges captius per Hamas, després d’apuntar que 20 dels 48 continuen vius. “No descansarem fins a portar-vos de tornada a casa”, va prometre el líder israelià, que va advertir els militants de Hamas que “moriran” si no els alliberen. D’altra banda, el Govern israelià va obrir ahir durant una mica més de 4 hores l’encreuament fronterer d’Allenby –només el trànsit per a viatgers– amb Jordània, l’única sortida dels ciutadans de Cisjordània, dies després de l’assassinat de dos israelians per un conductor. Les autoritats gazianes van denunciar la mort de 58 persones a la Franja entre ahir i dijous, 12 d’elles quan buscaven ajuda humanitària.