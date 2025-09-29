Trump afirma tenir "molta confiança" en un acord sobre Gaza en rebre Netanyahu
El president dels Estats Units, Donald Trump, va afirmar aquest dilluns, en rebre a la Casa Blanca el primer ministre israelià, Benjamín Netanyahu, que té "molta confiança" en què s’aconseguirà un acord per posar fi a la guerra en Gaza.
El mandatari republicà va estrènyer la mà de Netanyahu a la seua arribada al pòrtic de l’ala oest de la Casa Blanca, en el que suposa la cinquena trobada entre ambdós des de començament d’any.
"Tinc molta confiança", va respondre Trump a una pregunta formulada per la premsa sobre si preveu un acord de pau en Gaza.