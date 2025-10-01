EMERGÈNCIES
Pluges intenses provoquen el caos a Eivissa i Formentera
Les autoritats van desplegar l’UME i van enviar un missatge d’alerta. Classes suspeses i rescats in extremis
Les pluges torrencials a Eivissa i Formentera van obligar ahir a desplegar la Unitat Militar d’Emergències (UME) per fer front a les inundacions que van provocar el caos a les Illes, que van estar a prop del col·lapse. Emergències va enviar un missatge d’alerta als mòbils. Després de diverses hores en alerta roja, l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) va rebaixar a la tarda a taronja el nivell d’avís.
Després d’una nit amb pluges intenses, en 12 hores es van registrar 236 litres per metre quadrat a la ciutat d’Eivissa i 98 a Formentera. Diversos carrers i carreteres van quedar inundats i els Bombers van portar a terme uns quinze rescats, alguns de conductors in extremis. A més, alguns accessos a l’aeroport van quedar tancats i es va limitar el transport públic.
Les autoritats, que van suspendre les classes a la tarda i van demanar evitar qualsevol desplaçament innecessari, van informar que a Eivissa es van registrar 132 incidències, malgrat que no hi va haver ferits greus.
Normalització a València
Per un altre costat, a València va millorar la situació després de diversos desbordaments dilluns per les pluges torrencials i el País Valencià va recuperant la normalitat. Emergències va decretar a les sis de la tarda l’acabament de l’alerta taronja al litoral nord d’Alacant, l’última que quedava vigent. La suspensió de les classes va afectar un total de 53 municipis i 178.792 alumnes.