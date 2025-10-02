SEGRE

Eivissa prova de recuperar la normalitat després d’un xàfec “històric”

Serveis d’emergència, comerciants i veïns d’Eivissa treballaven ahir per recuperar la normalitat, principalment a la capital de l’illa, la zona més afectat per les fortes pluges de dimarts, l’alcalde del qual demanarà al Govern central la declaració de zona catastròfica. El xàfec va deixar xifres “històriques” de fins a 252 l/m². La Guàrdia Civil va haver de rescatar durant la jornada 148 persones i practicar 59 auxilis en habitatges i vehicles.

