Israel desactiva la Flotilla humanitària a Gaza detenint la majoria dels seus integrants
La Policia fitxa 250 dels seus membres de cara a la deportació. El Govern espanyol es queixa a l’Executiu hebreu per la intercepció i es reserva accions mentre els socis demanen anar més enllà
El Govern d’Israel va donar ahir per acabada la missió de la Flotilla Global Sumud amb la detenció de la majoria dels seus integrants. Segons va assegurar el ministeri d’Afers Estrangers israelià a les xarxes, “cap dels vaixells de provocació de la Hamas-Sumud va aconseguir entrar en una zona de combat activa o trencar el bloqueig naval legal”, mentre reiterava que tots els tripulants estaven “sans i estalvis” i serien deportats d’aquí a uns dies a Europa.
Dels 500 integrants de la Global Sumud Flotilla, 443, més del 90%, es trobaven ahir detinguts i només es mantenia a la Mediterrània el vaixell Summertime, de suport legal.
La Flotilla pretenia trencar el bloqueig a Gaza i portar ajuda humanitària, però des de la tarda de dimecres l’Armada israeliana va anar a totes per impedir que els seus vaixells arribessin a endinsar-se en aigües territorials. Per això, en poc més de 12 hores, va abordar totes les naus i va detenir els tripulants, a excepció de la Summertime, donant per enllestida la missió.
Al tancament d’aquesta edició, la Policia d’Israel va anunciar que havia fitxat 250 persones que viatjaven a bord de la Flotilla abans de presentar-les davant del jutge de cara a la seua eventual deportació. El comunicat policial va precisar que busquen “garantir l’ordre públic i frustrar qualsevol intent de soscavar la legitimitat de les accions de l’Estat d’Israel”.
Encara que en un primer moment no ho va permetre, Israel va deixar finalment que els advocats dels activistes detinguts després de l’operació contra els vaixells poguessin assistir a les audiències que s’estan portant a terme sobre ordres de deportació i detenció.
Nombrosos presidents de Govern o caps d’Estat van exigir a Israel, fonamentalment, salvaguardar i respectar els drets dels tripulants detinguts, i van demanar informació de l’estat dels seus nacionals capturats.
El Govern espanyol va contenir el to en la primera resposta després de la intercepció per part d’Israel de la Flotilla i en la qual viatjaven més de mig centenar d’espanyols, sense voler entrar a valorar l’acció de l’Executiu de Benjamin Netanyahu i ajornant la seua eventual resposta a més endavant, una vegada assolit l’objectiu actual: l’alliberament dels detinguts. En contraposició al to mesurat de Pedro Sánchez i el ministre Albares, Sumar –soci minoritari del Govern central de coalició– va elevar el to contra Netanyahu i va criticar la “tebiesa” del PSOE en la seua resposta a Israel després de la intercepció de la Flotilla.
La Fiscalia espanyola obre una investigació
La Fiscalia General espanyola va incloure la intercepció de la denominada Flotilla en la investigació davant les violacions de drets humans a Gaza, al considerar que podrien constituir crims contra la humanitat comesos per l’Exèrcit d’Israel.
Parteix des d’Itàlia una segona Flotilla
Una segona Flotilla composta per nou naus que va salpar el cap de setmana passat d’Itàlia manté el rumb cap a la Franja de Gaza amb intenció de trencar el bloqueig israelià, malgrat la intercepció ahir a la nit de l’altra missió.
El Parlament decideix desconvocar el ple
La Junta de Portaveus del Parlament va desconvocar ahir la sessió plenària a causa de la intercepció israeliana de la Global Sumud Flotilla a prop de Gaza, segons van explicar fonts parlamentàries. L’acord assolit per la Mesa del Parlament va expressar preocupació per la situació de la diputada de la CUP Pilar Castillejo, que viatjava a la flotilla interceptada. PSC, ERC, comuns i CUP van donar suport a la decisió de desconvocar el ple i Junts, PP, Vox i AC hi van votar en contra.
Continuen les morts a la Franja de Gaza
L’ONG Metges Sense Fronteres (MSF) va informar ahir que un atac perpetrat per l’Exèrcit d’Israel a la Franja de Gaza va matar un dels seus treballadors i en va ferir quatre més, un dels quals es troba en estat crític.
Trump titlla la Flotilla de “provocació deliberada”
L’Administració del president dels EUA, Donald Trump, va qualificar com una “provocació deliberada i innecessària” la Flotilla Global Sumud, interceptada per Israel.