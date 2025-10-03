POLÍTICA
Junqueras rebutja l’odi per aconseguir la plenitud nacional
Insisteix en avenços en finançament per aprovar els comptes
El líder d’ERC, Oriol Junqueras, ha afirmat que “és impossible que una nació creixi en la seua plenitud nacional si odia la meitat de la població”. En una entrevista del Diari Ara, Junqueras va explicar que “la nació és la seua gent” i va defensar que “es necessita seduir i enamorar”.
El dirigent republicà, que va anunciar la seua voluntat de ser candidat d’ERC en les pròximes eleccions catalanes el 2028, va fer una crida a lluitar contra l’auge de l’extrema dreta mitjançant el funcionament de l’ascensor social i la igualtat d’oportunitats, sense la qual cosa “la meritocràcia és una farsa”. L’objectiu d’Esquerra en aquests comicis serà “la llibertat de Catalunya”, segons Junqueras, que va respondre que deixaria el càrrec si perdés la meitat dels diputats actuals.
Sobre el finançament, Junqueras va lamentar que la seua formació hagi de “batallar sola” i va carregar contra Junts per “no estar alineat” i no “reclamar” avenços en aquesta matèria. A més, va assegurar que “sense els independentistes” el PSC “no defensaria un model de finançament ni la recaptació d’impostos”.
En relació amb la negociació dels Pressupostos Generals de l’Estat de l’any que ve, el líder d’ERC va posar com a condició la qüestió del model de finançament i avenços en la recaptació d’impostos per la Generalitat per començar les converses. El PSOE, igual com el PSC al Parlament, necessita els vots dels republicans –i també de Junts– al Congrés per aprovar els comptes, després de tres anys de retards en el termini per presentar-los.