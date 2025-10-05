PRÒXIM
Israel continua obrint foc a Gaza malgrat haver ordenat una reducció de l’ofensiva
Deixa almenys 55 morts, després de l’acceptació de Hamas d’alliberar els ostatges en el marc pla de pau elaborat per Trump. Els equips negociadors viatgen a Egipte per provar de segellar l’acord. Insten les parts a fixar com més aviat millor els termes per a l’entrada en vigor d’un alto el foc
El Govern d’Israel hauria ordenat ahir cessar l’ofensiva a la Franja de Gaza i limitar les seues accions a moviments defensius, en el marc de la implementació de la primera fase del pla de pau per a Gaza dissenyat pel president nord-americà, Donald Trump, que ja comptava amb el vistiplau del Govern hebreu i que la vigília va rebre l’acceptació parcial del grup islamista Hamas, que va declarar la seua disposició d’alliberar tots els ostatges i es va obrir a negociar de forma immediata els detalls de l’acord per assolir la pau. El mateix Trump havia sol·licitat a Israel el cessament immediat dels bombardejos a l’enclavament, però malgrat la seua petició i a l’ordre comunicada pel Govern de Benjamin Netanyahu els atacs no van cessar a la Franja, on durant la jornada d’ahir –fins a les 20.00 hores– es van comptabilitzar almenys 55 civils morts. De fet, l’exèrcit hebreu va llançar nous avisos a la població gaziana, alertant que no tornin a la capital de l’enclavament. Segons van apuntar mitjans locals, el “foc defensiu” anunciat per Israel implica que les tropes disparen a qualsevol que s’atansi.
Mentrestant, alts representants d’Israel, Hamas, Qatar i els Estats Units ultimaven el seu viatge a la ciutat balneari egípcia d’Al.Arish, l’escenari, segons múltiples mitjans nord-americans i israelians, que acollirà un encontre crucial per intentar tancar el pla de pau articulat per Trump i posar fi a gairebé dos anys de devastador conflicte a la Franja de Gaza. Les converses podrien iniciar-se avui mateix.
Respecte a l’acord, el mandatari nord-americà va alertar ahir els islamistes que “no tolerarà demores” que puguin posar en perill el pacte. “Agraeixo que Israel hagi aturat temporalment els bombardejos per donar l’oportunitat de concretar l’alliberament d’ostatges i l’acord de pau. Hamas ha d’actuar amb rapidesa; altrament, tot es perdrà. No toleraré demores, com molts creuen que ocorreran”, va escriure a la seua xarxa Truth Social.
Pla de vint punts
El pla de vint punts que el president va presentar dilluns a la Casa Blanca, acceptat per Netanyahu i parcialment per Hamas, proposa el final immediat de la guerra, l’alliberament dels ostatges per part del grup islamista i la formació d’un govern de transició per a Gaza, supervisat pel mandatari nord-americà i l’exprimer ministre britànic Tony Blair.
Aquest últim és un punt de discrepància per a Hamas, que defensa que l’Executiu de transició estigui format per autoritats palestines. La proposta també contempla la desmilitarització de la Franja i la possibilitat de negociar en el futur un estat palestí, una cosa descartada, tanmateix, pel primer ministre israelià.
❘ Madrid ❘ La comunitat internacional va celebrar ahir el pas fet per Hamas amb l’acceptació de l’entrega d’ostatges a Israel i la reclamació per negociar altres detalls del pla de Donald Trump per a Gaza. Els principals líders europeus, el secretari general de l’ONU, António Guterres, i també països àrabs com Qatar, Egipte i Turquia, van aplaudir la resposta positiva de la formació islamista, que veuen com “una oportunitat per a la pau”. El ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, va destacar que la resposta de Hamas pot obrir un horitzó de pau per a Israel i Palestina, per la qual cosa va demanar no minimitzar-la. “Si tot això serveix, encara que sigui per alliberar un sol ostatge, perquè hi hagi un dia en què els palestins de Gaza puguin accedir lliurement als aliments, perquè cessin els bombardejos injustificats en aquests moments d’Israel, benvingut sigui”, va asseverar.
Per la seua part, el president de França, Emmanuel Macron, va celebrar que “l’alto el foc està ja a l’abast de la mà, ara tenim l’oportunitat de progressar cap a la pau”.
El primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, va afegir que “ara existeix una oportunitat per acabar amb els combats, perquè els ostatges tornin a casa i perquè l’ajuda humanitària arribi a qui la necessita desesperadament”.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, va assegurar que la prioritat per a tothom ha de ser aconseguir “un alto el foc immediat”. Guterres va defensar que l’ONU donarà el seu suport en tots els esforços per assolir la pau.
En aquest sentit, entre ells no es trobaria cap del mig centenar d’espanyols, inclosos una vintena de catalans, que es troben detinguts al país hebreu. Israel va tornar ahir a acusar els activistes d’actuar “sota la disfressa de l’ajuda humanitària” per “provocar a les ordres” de Hamas.
Deportats a Turquia 137 membres de la flotilla
El ministeri d’Exteriors israelià va confirmar ahir que 137 tripulants dels vaixells de la Global Sumud Flotilla procedents de catorze països van començar ahir el procés de deportació als seus països, via Turquía, després de les intercepcions dels últims dies quan intentaven trencar el bloqueig marítim d’Israel sobre la Franja de Gaza i es trobaven en aigües internacionals.
Sis detinguts per l’atac en una sinagoga de Manchester
La Policia de Manchester va informar ahir de la detenció de sis persones per la seua presumpta implicació en l’atac de dijous en una sinagoga de la ciutat en què van morir tres persones, inclòs l’assaltant. Tots els arrestats estan acusats de “cometre, peparar i instigar actes de terrorisme”. Es tracta de tres homes i tres dones d’entre 18 i 61 anys. L’autor de l’atac, identificat com a Gihad al-Shamie, de 35 anys, va morir tirotejat per la Policia després d’envestir amb un cotxe els transeünts i d’agredir diverses persones amb un ganivet mentre intentava arribar al temple. Una de les víctimes va morir tirotejada per la mateixa policia.