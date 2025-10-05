POLÍTICA
El Japó, a un pas de tenir una primera ministra
La ultraconservadora Sanae Takaichi es va convertir ahir en la líder del governant Partit Liberal Democràtic al derrotar en segona volta de les primàries el ministre d’Agricultura, Shinjiro Koizumi, cosa que li obre la porta per a possiblement convertir-se en cap del Govern del Japó, la primera en la història. Takaichi, exministra d’Interior crítica amb la Xina i admiradora de l’exmandatària britànica Margaret Thatcher, va afirmar que ha abandonat “l’equilibri entre vida laboral i personal” i va exigir “treball dur”.
El Govern xinès va reaccionar demanant al nou Executiu japonès que mantingui una “política positiva i racional”.