POLÍTICA
El PP exigeix al PSOE mostrar factures de pagaments a Ábalos
Demana als socis de govern trencar amb la “corrupció”. Mínguez defensa que els abonaments es van ajustar “al cèntim”
El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, va assegurar ahir que si el PSOE no ensenya factures que constatin els pagaments en metàl·lic que va rebre José Luis Ábalos, i que va revelar divendres un informe de la Guàrdia Civil, “quedarà perfectament acreditada” l’existència d’una comptabilitat B a la formació socialista. “Aquest informe acredita que el número 2 de Pedro Sánchez, el seu home de màxima confiança en el partit i en el Govern ha estat durant diversos anys sufragant part de les seues despeses personals per valor de més de 95.000 euros, sense justificació de cap tipus”, va afirmar. “El que fins ahir era una sospita, avui ja és un fet”, va asseverar Tellado per apuntar que a la seu de Ferraz “s’han realitzat pagaments en metàl·lic dels quals no existeix constància” en la comptabilitat oficial de la formació socialista. Per aquesta raó, va demanar als socis del Govern que “trenquin” amb Sánchez per no ser “còmplices” de la seua corrupció. La portaveu del PSOE, la lleidatana Montse Mínguez, va defensar que els sobres amb diners en efectiu amb què el seu partit va pagar a l’exministre són “un justificant de despeses ajustat al cèntim”, i no “corrupció” com denuncia el PP. “Veuen un sobre amb diners i pensen en corrupció. Nosaltres veiem un justificant de despeses ajustat al cèntim. Cada un interpreta segons la seua experiència”, va sostenir a X. Contra els populars va carregar també la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, assegurant que no accepten “lliçons de moral d’una formació corrupta”. En termes similars es va expressar la secretària general de Podem, Ione Belarra, que va afirmar que el PP “és el partit més corrupte d’Europa” i va titllar d’“hipòcrites” les paraules de Tellado.