Colau denuncia el tracte “psicòpata” d’Israel amb “abusos de tota mena” als activistes
“Ens van tenir de genolls i mirant a terra sense donar de beure i menjar”, assegura l’exalcaldessa de Barcelona. Les autoritats israelianes diuen que la flotilla portava només 2 tones d’ajuda als 42 vaixells
L’exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va denunciar ahir el tracte “psicòpata” d’Israel als membres de la Global Sumud Flotilla amb “maltractaments i abusos” després del “segrest” de les embarcacions que volien arribar a Gaza. En una entrevista a 3Cat, Colau va denunciar que el procediment realitzat per les autoritats israelianes després del “segrest” dels vaixells era “tot il·legal”, que s’han “vulnerat tots els drets” i que el país hebreu ha portat a terme “maltractament i abusos de tot tipus” als membres de la flotilla. “Haurem de denunciar perquè no pot quedar impune”, va assenyalar Colau.
Va explicar que van patir quatre dies “d’incomunicació absoluta” i que les autoritats israelianes els van negar l’accés a advocats. Traslladats al port, l’exalcaldessa va denunciar que els van tenir de genolls i mirant a terra i que la policia els increpava i els va arrancar roba o qualsevol cosa que interpretessin que era de suport a Palestina. “No ens deixaven dormir, no ens donaven aigua durant hores ni tampoc de menjar”, va assenyalar Colau, que va reivindicar que la flotilla ha estat “útil” perquè ha donat “molta visibilitat” i va indicar que ho tornaria a fer”, malgrat que “ha estat dur”.
Per la seua part, l’activista sueca Greta Thunberg va demanar a l’arribar a Atenes, després de ser deportada d’Israel amb altres membres, no centrar l’atenció en els “maltractaments i abusos” soferts sota custòdia israeliana sinó en el “genocidi que està sent transmès en directe” a la Franja de Gaza.
El Govern israelià va assegurar que només han trobat dos tones d’ajuda als 42 vaixells que conformaven la flotilla rumb a Gaza. A més, va acusar una de les detingudes espanyoles de la flotilla de “mossegar” una membre del personal mèdic a la presó de Ketziot després que aquesta “l’acompanyés de tornada d’una revisió mèdica rutinària com a part dels preparatius per a la seua deportació”.
Des de Brussel·les, l’Eurocambra va rebutjar un debat sobre l’assalt a les embarcacions dels activistes, malgrat que quatre eurodiputats van ser part de la iniciativa humanitària.
Israel llança nous atacs enmig dels contactes per a la pau
L’Exèrcit d’Israel va executar ahir nous atacs contra suposats integrants del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) enmig dels esforços diplomàtics per tirar endavant un nou alto el foc a la Franja de Gaza arran de la proposta del president dels Estats Units, Donald Trump.
Així, fonts militars van assegurar que les seues tropes “van eliminar una cèl·lula terrorista armada amb explosius i morters” a la ciutat de Gaza (nord), així com una altra “cèl·lula” responsable del llançament d’un projectil de morter que va deixar un soldat ferit de lleugeresa. Posteriorment, va ser “eliminat” també un “esquadró terrorista” que va atacar les seues forces, sense causar víctimes.Les autoritats de la Franja de Gaza, per la seua part, van denunciar més de vint morts i prop de cent ferits durant l’últim dia a causa dels atacs d’Israel.Dos delegacions d’Israel i Hamas tenien previst mantenir ahir reunions indirectes a Egipte per abordar el pla de Trump, que ha rebut el vistiplau inicial de les dos parts, que implica –entre altres coses– l’alliberament dels ostatges israelians retinguts a la Franja de Gaza i de reclusos palestins en presons hebrees, així com un alto el foc a l’ofensiva militar a la Franja.
Arriben a Espanya 27 espanyols més integrants de la flotilla
Els 27 activistes espanyols de la flotilla que faltaven per sortir d’Israel, excepte una que segueix retinguda (la mallorquina Reyes Rigo) acusada de mossegar una doctora, van tornar ahir a la nit a Espanya. Un primer grup va arribar a Barajas a bord d’un avió militar de l’Exèrcit de l’Aire que va contractar el Govern espanyol per portar-lo des d’Atenes. En aquesta aeronau van tornar aquells que “voluntàriament” van voler aprofitar aquesta opció, així com altres de retinguts de països de la Unió Europea. Un segon grup va tornar a Bilbao en un vol comercial. I un altre avió amb 12 activistes a bord va aterrar a Barcelona sobre la mitjanit. El ministre d’Exteriors espanyol, José Manuel Albares, va expressar el seu “taxatiu” rebuig als presumptes maltractaments als integrants espanyols de la flotilla i va afirmar que hi haurà temps d’“exigir les responsabilitats que calgui exigir a Israel”. La vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball, Yolanda Díaz, va proposar impulsar una conferència de pau a Madrid en defensa dels drets del poble palestí.