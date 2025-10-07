FRANÇA
Dimiteix el primer ministre francès tot just l’endemà de formar govern
Lecornu: “No es donen les condicions” per governar. Tanmateix, Macron li dona fins demà per formar una “plataforma que doni estabilitat” al país
El primer ministre de França, Sébastien Lecornu, va presentar ahir la seua dimissió al president, Emmanuel Macron, al cap de menys d’un mes d’assumir el càrrec i després de presentar diumenge la nova composició del seu executiu.
Lecornu havia defensat diumenge l’elecció del seu govern i va argumentar que “reuneix i sestableix la base comuna que ens sustenta al Parlament”. “Aquests ministres tindran la difícil missió de dotar el país d’un pressupost abans del 31 de desembre i de servir França”, va ressaltar, entre crítiques d’opositors i membres.
Tanmateix, menys de 24 hores després, va admetre que havia assumit una tasca “difícil, més encara en aquest moment” i, malgrat els esforços que diu haver emprès, va concloure que “no es donen les condicions” per governar.
Així mateix, va lamentar la falta de concessions dels diferents grups polítics, per exemple al no donar valor a la “ruptura profunda” que suposava no aprofitar la potestat del Legislatiu d’aprovar lleis per decret sense el suport d’una majoria parlamentària.
Tanmateix, Macron va decidir donar una segona oportunitat a Lecornu per intentar negociar fins demà dimecres “una plataforma d’acció” que doni estabilitat al país.
Macron, que almenys fins ara sempre havia descartat convocar noves eleccions legislatives o avançar la seua sortida de l’Elisi –té mandat fins al 2027–, perdria amb Lecornu el seu setè primer ministre. A més, es tractaria de la quarta baixa en tot just un any, després de la de Gabriel Attal el setembre del 2024, la de Michel Barnier el desembre d’aquell mateix any i la de François Bayrou fa menys d’un mes.
En un escenari de constants canvis, l’oposició ha vist la dimissió de Lecornu com a símptoma de la necessitat d’un canvi de cicle i, almenys, de la dissolució de l’Assemblea Nacional i la convocatòria d’eleccions legislatives anticipades, com va reclamar el president de l’Agrupació Nacional, Jordan Bardella.
Des de l’esquerra, la cap de files de La França Insubmisa a l’Assemblea, Mathilde Panot, va apuntar cap a Macron, ja que va considerar que el president “ha d’anar-se’n”.