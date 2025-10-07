PARLAMENT
Junts vol deu anys de padró per optar a un pis de protecció oficial
Illa proposarà avui mesures d’habitatge i demanarà col·laboració publicoprivada. Esquerra reclama que les extraescolars i el menjador siguin gratuïts
La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, va instar ahir el PSC a alinear-se en les votacions del Debat de Política General (DPG) del Parlament que arranca avui amb l’esperit de l’acord de Brussel·les en qüestions com el reconeixement del conflicte polític, l’amnistia i el concert econòmic. Els juntaires plantejaran que es restableixi el requisit de tenir un mínim de 10 anys d’empadronament en un municipi, de forma contínua o discontínua, per poder accedir a un habitatge de protecció oficial. Volen eliminar del Districte Universitari Único espanyol o, com a mínim, la reserva del 80% de les places per a estudiants d’instituts catalans. Reclamen que els professionals sanitaris catalans hagin d’acreditar un certificat B2 un any després de començar a treballar i un C1 en el termini de dos anys.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, preveu anunciar mesures en matèria d’habitatge en el DPG, que es desenvoluparà fins dijous al Parlament i que estarà marcat també per matèries com el finançament i els serveis públics. Un dels eixos de la seua intervenció seran noves iniciatives en habitatge “d’aplicació immediata” i apel·lant també a la col·laboració publicoprivada. Durant el debat de l’any passat Illa ja va fer anuncis en aquesta matèria, en què va destacar el compromís de construir 50.000 habitatges públics per a l’any 2030.
El grup parlamentari d’ERC demanarà la gratuïtat de totes les activitats extraescolars i del menjador escolar a la pública i concertada. El portaveu del partit, Isaac Albert, va afegir que aquesta mesura és “necessària”, i que seria possible si Catalunya tingués un finançament singular. Va afegir que tornaran a parlar del nou model de finançament durant aquesta sessió plenària.
El portaveu dels Comuns, Gerardo Pisarello, va explicar que el seu partit portarà com un dels seus eixos al debat de política general d’aquesta setmana al Parlament la proposta de prohibir les compres especulatives d’habitatge.
Per la seua banda, el portaveu del PP a la cambra catalana, Juan Fernández, va detallar que la seguretat, la immigració i l’habitatge centraran les seues propostes.