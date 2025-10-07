FRANÇA
Pelicot, als jutjats arran del recurs d’un dels seus violadors
Gisèle Pelicot, exdona de Dominique Pelicot, que va ser condemnat a vint anys de presó per haver-la drogat durant almenys deu anys perquè desenes d’individus la violessin al seu propi habitatge, va haver de tornar ahir als jutjats de Nimes, al sud de França, a mesura que la Justícia resol el recurs presentat per un dels condemnats. Dels cinquanta-un homes que han estat condemnats, només un va exercir el seu dret a recórrer la sentència.