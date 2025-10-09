FRANÇA
Gisèle Pelicot, al condemnat per violar-la: “Assumeixi els seus actes!”
Un any després, Gisèle Pelicot va haver de tornar a enfrontar-se ahir a l’únic dels seus 51 violadors que va recórrer la condemna, malgrat els 14 vídeos en els quals apareix penetrant-la. “Quan ho reconeixerà? Assumeixi els seus actes!”, li va exigir, mirant-lo a la cara.
Dempeus, vestida amb una camisa blanca, una armilla i uns pantalons negres, va mantenir en tot moment al Tribunal d’Apel·lació de Nimes, al sud de França, un discurs clar i directe, de vegades emotiu. “Em va violar, aquestes escenes són horribles, sempre viuré amb aquestes imatges al cap”, va declarar davant del tribunal, el veredicte del qual s’espera avui dijous.
“Quan un és violador, ho és. I per a tota la vida”, va afegir aquesta dona, que es va fer famosa arreu del món al decidir que el primer judici, que es va celebrar de setembre a desembre del 2024 a Avinyó, fos a porta oberta. “Perquè la vergonya canviï de bàndol”, va justificar.