POLÍTICA
Junts acusa Illa d’“anestesiar” Catalunya i ERC li allarga la mà si compleix els pactes
Illa defensa que “el país està millor que fa un any” i que Moncloa està compromesa amb els acords. Habitatge i finançament singular, protagonistes de la segona jornada del debat de política general
El debat de política general al Parlament va continuar ahir amb les rèpliques dels diferents grups parlamentaris, després que el president del Govern, Salvador Illa, pronunciés el seu discurs dimarts per arrancar la primera jornada, marcada per propostes d’habitatge. Avui està previst que es votin les propostes presentades per les formacions, entre les quals Junts demana al cap de l’Executiu que avali la negociació d’un referèndum. Abans de començar el ple, la diputada de la CUP Pilar Castillejo va ser rebuda després de ser deportada d’Israel com a membre de la flotilla.
El primer a parlar va ser el president de Junts a la Cambra, Albert Batet, que va acusar el president del Govern de ser “el gran anestesiador” de Catalunya, que “està portant a l’estat de coma”. “Mai havia vist un president tan complaent amb la missió d’Espanya i el projecte del PSOE”, va manifestar Batet, que va retreure a Illa no haver-se “plantat davant de Madrid” en cap qüestió perquè “té més lleialtat a Pedro Sánchez que a Catalunya”.
La formació independentista també va criticar l’estat dels serveis públics, “pensats per a sis milions de persones” en lloc de vuit, i va afirmar que Rodalies funciona com “el servei d’un país del tercer món”. Batet, a més, va recordar que el Govern no té pressupostos i va comparar Illa amb el president dels Estats Units, Donald Trump, per “governar a cop de decret”. “Trump també governa així i no és el millor exemple”, va assenyalar el dirigent juntaire, que va avançar que portaran avui a votació el preàmbul de l’acord de Brussel·les.
En la seua rèplica, Illa –que es va presentar com a “federalista, catalanista i tarradellista”– va defensar que Catalunya està “millor que fa un any” i va subratllar que els problemes actuals en sanitat i educació “no són producte dels últims 12 mesos de Govern”. Així mateix, va demanar a Junts “anteposar els interessos de Catalunya” en el debat sobre els pressupostos.
Per la seua part, el president d’ERC al Parlament, Josep Maria Jové, va reivindicar que els republicans “marquen l’agenda de Catalunya” i va assegurar que el Govern està “en temps de descompte”. Jové va allargar la mà a Illa “sempre que es compleixin els acords” i va cridar l’independentisme a “sumar-se als avenços de sobirania” per “tornar a fer créixer el moviment”. A més, va insistir en la necessitat d’un “nou finançament” i va carregar contra el president per la seua falta d’“ambició nacional i social” després de recordar que “el conflicte amb l’Estat continua vigent”.
Illa va assegurar que el finançament singular recollit en el pacte d’investidura “és un acord troncal” i va defensar que el Govern central “està compromès i treballant, tocant amb els peus a terra, fent les coses ben fetes”.
Per la seua part, el president del PSC, Ferran Pedret, va rebutjar que Illa “desnacionalitzi Catalunya” i va replicar a Junts que “la nació no està en perill”. D’altra banda, la líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols –que va lluir una bandera israeliana–, va denunciar el “col·lapse” d’hospitals per la immigració, que també “perjudica” l’ensenyament, mentre que Illa –acusat de fingir catalanitat– va afirmar que el seu projecte “fracassarà”.
Acord per gestionar el patrimoni de la Sareb
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va presentar ahir l’acord al qual ha arribat el Govern amb el ministeri d’Habitatge per gestionar els propers quatre anys 13.000 habitatges i 300 solars, patrimoni cedit per l’Entitat Pública Empresarial de Sòl (SEPES), procedents de l’antiga Sareb (Societat de Gestió dels Actius procedents de la Reestructuració Bancària), i va anunciar que firmaran un protocol per formalitzar-ho “la propera setmana o la següent”. El patrimoni a la província de Lleida és de 1.013 habitatges, 279 dels quals a la capital.
D’aquesta manera, la Generalitat tindrà l’usdefruit dels habitatges per un període de quatre anys, prorrogables quatre anys més, i en el cas dels solars la llei planteja fins a 75 anys de cessió per la construcció. Aquests immobles –entre els quals hi ha pisos llogats, sense ús i pendents de rehabilitar– es destinaran a habitatge de protecció oficial (HPO) permanent de gestió pública.“Hem d’intervenir quan el mercat no funciona”, va declarar Illa en la seua rèplica a ERC. El cap de l’Executiu va reconèixer el “mèrit” d’Esquerra per assolir l’acord, encara que els republicans continuen defensant el traspàs.
Els Comuns demanen mesures a curt termini sobre vivenda
La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, va defensar la necessitat d’aplicar mesures a curt termini per a famílies desnonades i reduir desigualtats i va insistir que la ciutadania “no nota les millores en els serveis públics”. A més, va carregar de nou contra el projecte d’ampliació de l’aeroport del Prat, que Illa va definir com “una infraestructura clau per a l’economia”.
Per la seua part, el diputat de la CUP Xavier Pellicer va criticar la proposta de Junts d’exigir deu anys d’empadronament per accedir a un habitatge protegit i va assegurar que “augmentant l’oferta no baixaran els preus”, davant de la qual cosa Illa es va obrir a escoltar propostes.
El PP carrega contra Illa per “servir” Sánchez i Puigdemont
El líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, va negar que la “normalització” hagi tornat a Catalunya encara que “no es cremin contenidors” i va acusar el president del Govern, Salvador Illa, de ser el “palanganer” de Pedro Sánchez i Carles Puigdemont. El mandatari català li va recriminar que sembli que “trobi a faltar o visqui en el 2017” i va defensar la seua reunió amb el líder de Junts per assenyalar que els populars també han mantingut trobades amb Puigdemont. Per la seua part, el líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, va acusar el Govern de “destrossar el mercat de l’habitatge”, mentre que el president li va retreure estar finançat “per Hongria”.