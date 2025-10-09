Les expulsions d'estrangers reincidents a Catalunya creixen gairebé un 50% el primer trimestre del 2025
El delegat del Govern espanyol a Catalunya destaca la Policia Nacional com a "garantia de convivència" i treballa per fer de Catalunya un "destí atractiu" per als agents
Les expulsions d'estrangers multireincidents han augmentat un 48% durant el primer semestre del 2025 en comparació amb el mateix període de l'any anterior, segons ha informat el delegat del Govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, durant la celebració del Dia de la Policia Nacional a Barcelona. Les dades mostren que s'han expulsat 265 ciutadans estrangers multireincidents entre gener i juny d'aquest any, els quals acumulaven aproximadament 6.000 delictes en total.
Prieto ha aprofitat l'acte per reivindicar el paper de la Policia Nacional com a "pilar fonamental en la garantia de seguretat" i convivència a Catalunya. Segons el delegat, en moments de "dubte de l'estat" es necessiten "institucions fermes" i "orientades a propiciar el diàleg, la convivència i la cohesió", característiques que ha atribuït al cos policial espanyol. "Són els qui defensen la nostra convivència i eviten que ens dividim de forma interessada, que és el que pretenen algunes persones o moviments", ha subratllat durant la seva intervenció.
Respecte a la immigració, el delegat ha volgut deixar clar que la majoria d'estrangers "ve a aportar" i només una "ínfima minoria" comet delictes. També ha destacat que el Ministeri d'Interior està treballant activament per fer que Catalunya sigui un "destí atractiu" per als nous policies, celebrant l'augment d'efectius de la Policia Nacional a territori català, que ha passat de 2.800 agents el 2017 als més de 3.500 en l'actualitat.
Desarticulació de grups criminals i col·laboració policial
El cap superior de la Policia Nacional a Catalunya, Manuel Rodríguez, ha presentat un balanç positiu de l'activitat del cos, destacant 715 investigacions amb resultats positius aquest any i la desarticulació de 37 grups criminals organitzats, amb un total de 250 detinguts. A més, s'han capturat 66 delinqüents que es trobaven en cerca i captura tant a nivell nacional com internacional.
Rodríguez ha emfatitzat la importància de la col·laboració entre cossos policials, especialment amb els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona, en la lluita contra la multireincidència, una estratègia que, segons ha afirmat, està "donant resultats molt satisfactoris" a Catalunya. També ha subratllat que "l'alerta primerenca" davant processos de radicalització continua sent una prioritat per al cos, reconeixent que les organitzacions terroristes encara representen "un perill real" per a la seguretat a Espanya.
A banda de les tasques purament policials, el cap superior ha volgut posar en valor la dimensió humanitària de la Policia Nacional, exemplificant-la amb l'arribada i retorn de 254 infants ucraïnesos i 24 monitors durant els darrers mesos.
Catalunya com a referent en seguretat
Per la seva banda, la secretària d'estat de Seguretat, Aina Calvo, ha qualificat la prefectura de la Policia Nacional a Catalunya com "una de les més rellevants i estratègiques" d'Espanya. Calvo ha defensat que tant Espanya com Catalunya són llocs "segurs" gràcies a la feina coordinada dels diferents cossos policials, que han sabut crear "entorns de convivència, respecte i lleialtat" entre la ciutadania. "Catalunya continuarà sent segura mentre continuem remant junts", ha afirmat.
La secretària d'estat ha anunciat que el Govern espanyol treballa en tres línies fonamentals: incrementar la plantilla policial, millorar la formació dels agents i augmentar la presència femenina en el cos. Actualment, a la prefectura de Catalunya, el 26,5% de la plantilla està formada per dones, una xifra que l'executiu vol continuar incrementant durant els propers anys.