SUCCESSOS
Localitzats els quatre cadàvers de les víctimes de l’ensorrament
L’ensorrament d’un edifici en obres al centre de Madrid aquest dimarts ha deixat un total de quatre víctimes mortals, després de localitzar els equips d’emergència dimecres a la matinada les dos últimes persones que estaven desaparegudes. Les víctimes mortals són tres obrers i una arquitecta. L’enfonsament de l’edifici s’hauria produït, segons les primeres hipòtesis, pel col·lapse de la terrassa de la cinquena planta per un excés de pes.