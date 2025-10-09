SEGRE
Trump anuncia un pacte entre Israel i Hamàs per a la "primera fase" de l'acord de pau

Localitzats els quatre cadàvers de les víctimes de l’ensorrament

Gossos policia van participar en la recerca de les víctimes. - POLICIA NACIONAL

REDACCIÓ

L’ensorrament d’un edifici en obres al centre de Madrid aquest dimarts ha deixat un total de quatre víctimes mortals, després de localitzar els equips d’emergència dimecres a la matinada les dos últimes persones que estaven desaparegudes. Les víctimes mortals són tres obrers i una arquitecta. L’enfonsament de l’edifici s’hauria produït, segons les primeres hipòtesis, pel col·lapse de la terrassa de la cinquena planta per un excés de pes.

