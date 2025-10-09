POLÍTICA
Sánchez: “Ànims, Alberto”
Feijóo anuncia la compareixença del president al Senat pel cas Koldo i aquest respon amb sorna. El PP adverteix de delicte si “menteix” en comissió
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va anunciar ahir que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, serà citat per comparèixer aquest mateix mes d’octubre davant de la comissió d’investigació del Senat del cas Koldo. “Avui s’ha acabat la fugida”, va apuntar el popular en el cara a cara entre ambdós en la sessió de control al Govern del Congrés, en la qual va afirmar que el problema del president no és que “estigui envoltat de corrupció” sinó que és “impossible haver delinquit” sense ell. L’anunci de Feijóo va ser respost amb sorna pel cap de l’Executiu, que li va etzibar un: “Ànims, Alberto.”
Feijóo va iniciar l’acarament reclamant a Sánchez que un president “net i decent” hauria anat a la seu del PSOE a preguntar d’on han sortit els bitllets de 500 euros, les “xistorres”, fent referència a l’informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil publicat la setmana passada que va detectar “desemborsaments” de 95.437 euros de l’exdirigent del partit José Luis Ábalos que provindries d’“ingressos no declarats”, segons apunta el text.Sánchez li va respondre que la pàgina 28 d’aquest mateix informe demostra que les acusacions són “absolutament falses” i li va recomanar elegir bé les seues batalles perquè, “per a colpidor, el Partit Popular”.
Feijóo va fer aquest anunci l’endemà de conèixer-se que Sánchez compareixerà en la comissió d’investigació de la dana al Congrés per parlar sobre la fase de reconstrucció.
El president haurà de comparèixer en totes dos, ja que la Constitució estableix que serà “obligatori” comparèixer en les comissions d’investigació del Congrés i el Senat.
En aquest sentit, el PP el va avisar que el Codi Penal recull expressament que faltar “a la veritat” en una comissió d’investigació pot comportar fins a un any de presó. Per això, no descarta explorar possibles accions judicials en cas que el president ho faci.
La Comissió Koldo del Senado, que va ser creada fa un any i mig, investiga el presumpte cas de corrupció en contractes públics de mascaretes durant la pandèmia, centrat en l’exassessor Koldo García i en el seu entorn.