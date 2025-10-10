PRÒXIM
Acord de pau d’Israel i Hamas
Segellen la primera fase del pla de pau dels EUA per a l’intercanvi d’ostatges i presos. El pacte, mediat per Egipte, Qatar, Turquia i Washington, es començarà a aplicar a partir de dilluns
Israel i el grup islamista Hamas van acordar la matinada de dimecres a dijous comprometre’s amb la primera fase del pla de pau per a la Franja de Gaza, que inclou alliberar els ostatges a canvi de presoners palestins i la retirada de l’Exèrcit israelià de certes parts de l’enclavament.
L’acord va ser anunciat pel president dels EUA, Donald Trump, artífex del full de ruta cap al final del conflicte que, en una primera instància, ha convençut totes les parts. “Aquest és un gran dia per al món àrab i musulmà, Israel, totes les nacions veïnes i els EUA!”, va proclamar.
Israel i Hamas van firmar aquesta primera fase de l’acord a Egipte després de quatre dies de negociacions indirectes a través dels països mediadors (Qatar, Egipte, Turquia i EUA).
Segons Trump, els ostatges d’Israel seran alliberats dilluns vinent i va assenyalar que els Estats Units “estaran involucrats” en el procés de reconstrucció de Gaza, després de l’acord assolit.
La primera reacció del primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, va ser concisa: “Amb l’ajuda de Déu, els portarem a tots a casa”, va dir amb referència als 48 ostatges israelians que encara estan sota la custòdia de Hamas, dels quals uns 20 continuen vius.
Les famílies dels captius van rebre l’acord amb “emoció” i “preocupació” i van exhortar el Govern a “reunir-se immediatament” per aprovar-ho.
Hamas va anunciar l’acord com un pacte “per posar fi a la guerra a Gaza” i va assegurar que estipula la retirada de l’Exèrcit israelià de la Franja, l’ajuda humanitària i l’intercanvi de presoners.
A canvi dels ostatges, l’organització palestina demana l’alliberament d’uns 1.950 presoners palestins, 250 amb cadenes perpètues i 1.700 reclusos de Gaza, els noms dels quals ja han estat entregats en una llista als mediadors.
Aplaudiment generalitzat d’Europa cap a l’estabilització de la zona
Líders de diversos països europeus van aplaudir l’acord assolit entre Israel i Hamas per a un alto el foc a la Franja de Gaza i un alliberament de segrestats en els atacs del 7 d’octubre del 2023, en línia amb la proposta de Donald Trump.
El president de França, Emmanuel Macron, va parlar de “gran esperança per als ostatges i les seues famílies, els palestins a Gaza i tota la regió”, mentre que va aplaudir els “esforços” de Trump i “els mediadors qatarians, egipcis i turcs que van ajudar a aconseguir-ho”.En aquesta línia, el primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, va aplaudir l’acord i va destacar que “es tracta d’un moment de profund alleujament que se sentirà arreu del món, però particularment per als ostatges, les seues famílies i la població civil de Gaza, que han suportat un sofriment inimaginable durant els últims dos anys”.Per la seua banda, la primera ministra d’Itàlia, Giorgia Meloni, va descriure l’acord com “una notícia extraordinària que obre el camí per a un alto el foc a Gaza, l’alliberament de tots els ostatges i la retirada de les forces israelianes segons les línies acordades”.El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va celebrar la implementació de la primera fase del pla de pau per a Gaza i va cridar a “mirar al futur” però amb “memòria” perquè no es repeteixin les “atrocitats” comeses a Palestina.Així mateix, des de l’ONU, el seu secretari general, António Guterres, va afirmar que els avanços en el pla de pau a Gaza recorden que “la solució als conflictes no està al camp de batalla, sinó a la taula de negociació”.
Donald Trump, obsessionat a rebre el premi Nobel de la Pau
Trump va dir ahir que el pacte entre Israel i Hamas és el 8è conflicte que ha solucionat i va assenyalar que el d’Ucraïna serà el pròxim. El republicà, que busca el Premi Nobel de la Pau, el guanyador del qual s’anunciarà avui, sol presumir d’haver posat fi als conflictes de Cambodja-Tailàndia, Kosovo-Sèrbia, República Democràtica del Congo-Ruanda, Pakistan-Índia, Israel-Iran, Egipte-Etiòpia i Armènia-Azerbaidjan.Experts creuen, tanmateix, que no ha aconseguit cap tractat formal de pau i que alguns d’aquests conflictes van ser treves fràgils.