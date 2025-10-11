ENTREVISTA
Ernesto Ekaizer Wolochwianski: "L’oposició amb més força no és PP o Vox, sinó alguns magistrats"
En una entrevista a SEGRE, el periodista i escriptor acusa alguns jutges d’exercir d’“àrbitres” de la política espanyola i qüestiona decisions judicials en els principals casos de corrupció
Ernesto Ekaizer, periodista i escriptor, va examinar ahir a la Sala Jaume Magre de Lleida l’estat de la justícia a Espanya en el marc dels Debats de Memòria de la Paeria. Ekaizer analitza els casos més mediàtics relacionats amb la política: la trama del cas Koldo, el cas Begoña Gómez i l’aplicació de la llei d’amnistia.
Vostè defensa que Espanya és un Estat judicial. Per què?
Perquè la justícia penal es col·loca al centre de la vida política. Els jutges –òbviament no tots– fan d’àrbitres i decideixen els conflictes polítics. És una gran debilitat de la democràcia espanyola. L’oposició amb més força no és el PP o Vox, sinó alguns magistrats.
Ha estat així en la presumpta trama de corrupció que escatxiga el PSOE?
La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil –al costat de mitjans de dretes– ha portat a terme un intent de fer caure el Govern espanyol amb un informe. No es pot tombar un Executiu sense una sentència. A més, l’últim informe tampoc no aporta gaire... Això dels sobres és més sensacionalisme que una altra cosa.
La vida de José Luis Ábalos s’ha tornat molt popular. Hi ha diferències entre el cas de l’exministre i Santos Cerdán?
Ábalos és un lladregot, que accepta favors de tothom i té una vida orientada al benefici i a les dones. Però això no demostra el finançament irregular del PSOE, com defensa l’empresari Víctor de Aldama. En el cas de Cerdán, la meua sensació és que no tenen res. L’han ficat en presó provisional per estovar-lo, però crec que el deixaran anar a finals d’aquest mes. Quines proves destruirà? Per què no ha estat el primer a qui li han investigat el patrimoni si està a la presó? Per què el jutge no ha dictat entrada i escorcoll a Acciona, una de les empreses suposadament més implicades en el cas?
El cas Begoña és un altre dels més mediàtics.
En les converses sobre el dia de la conferència a Lleida, havia de ser el 28 de setembre, però vaig triar fer-la el 10 d’octubre per assegurar-me que es compliria el que vaig dir, que Begoña Gómez seria processada pel jutge Juan Carlos Peinado amb Cristina Álvarez i Francisco Martín per malversació. Peinado vol ser el protagonista. En la declaració com a testimoni del vicepresident de l’Instituto de Empresa (IE), Juan José Güemes (sobre la contractació de Gómez per dirigir l’IE África Center), Peinado es va inventar una declaració de Sonsoles Blanca Gil de Antuñano, directora de Recursos Humans d’IE, on va manifestar que va ser Güemes qui li va dir que s’havia de formalitzar el contracte per ser l’esposa del president del Govern central.
A vostè també l’ha demandat per injúries i calúmnies.
Sí. Vaig dir a la televisió que en una hípica Peinado va presumir davant del seu grup d’amics que acabaria amb Pedro Sánchez. Però va ser una jugada espúria, perquè he demostrat que tenia raó.
El Tribunal Constitucional va avalar de nou la llei d’amnistia. Creu que Puigdemont tornarà a Catalunya al gener?
El TC va donar una versió surrealista de la seua consideració sobre el recurs del Tribunal Suprem al dir que “l’estima parcialment” quan en realitat el va destrossar completament. Sobre Puigdemont, el TC està pendent d’Europa. El 13 de novembre l’advocat general de la Unió Europea presentarà les seues primeres conclusions sobre la llei, i acostuma a marcar l’orientació del Tribunal de Justícia de la UE.
Si avala l’aplicació de l’amnistia, Puigdemont tornarà, perquè encara que el Suprem vulgui continuar amb la seua ofensiva, haurà de presentar una qüestió prejudicial i retirar les mesures cautelars, entre les quals hi ha l’ordre de detenció. El cas d’Oriol Junqueras hauria de ser més senzill.
Com haurien d’actuar els mitjans de comunicació en els casos judicials?
Prudència. Els mitjans han de ser prudents, perquè l’UCO no és la Bíblia. Ja ha tingut errors sobre el valor de terrenys de polítics com Ábalos.