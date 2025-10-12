SEGRE

Illa commemora el 12-O reivindicant la "convivència" i el reconeixement de la diversitat i pluralitat d'Espanya

El president de la Generalitat participa per segon any consecutiu als actes institucionals de la Hispanitat a Madrid

El president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest diumenge a Madrid durant els actes oficials de la Hispanitat.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest diumenge a Madrid durant els actes oficials de la Hispanitat.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha commemorat el 12 d'Octubre reivindicant la "convivència" i el reconeixement de la diversitat i pluralitat d'Espanya. "Convivència és reconèixer i garantir la pluralitat i la diversitat d'Espanya, dels seus territoris i de les seves llengües", ha assenyalat Illa en un missatge a X pel Dia de la Hispanitat. "En un moment com aquest, de canvis tan profunds, hem de protegir aquesta Espanya de tots i totes i posar l'accent en allò que ens uneix", ha reivindicat el president de la Generalitat.

Illa ha assistit aquest diumenge per segon any consecutiu als actes del dia de la Hispanitat que tenen lloc a Madrid. Una mostra de “normalitat”, segons l’equip del president, en les relacions institucionals entre la Generalitat i l'Estat. Illa ha arribat a la zona d’autoritats de la plaça Cánovas del Castillo, on hi ha la font de Neptú, acompanyat de la delegada del Govern a la capital de l'Estat, Núria Marín, i del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Posteriorment, s’ha abraçat amb María Jesús Montero i, entre altres, ha mantingut una conversa amb el president del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido.

